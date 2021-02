Descubre los trucos de maquillaje de experta que no sabes

El make up es una de las técnicas más precisas que existen. Parece fácil pero no lo es tanto y a veces nos maquillamos sin tener mucha idea. Te mostramos algunos de los trucos de maquillaje de experta que no sabes y que podrías aplicar según tu tipo de fisonomía o color de pelo.

Así, una primera regla es, según la maquilladora Cristina Lobato preparar la piel para este maquillaje y evidentemente cuidarla si no, no va a favorecer tanto.

¿Qué piel tenemos?

Además es importante saber qué tipo de piel tenemos, sea grasa, si está seca, si tiene exceso de grasa pero falta de hidratación, etc. «Es necesario saber esto para empezar a usar los productos adecuados que nos ayuden a equilibrar la piel», apunta la maquilladora.

Porque si no lo sabemos, entonces podemos aplicarnos productos de forma errónea y nuestra piel puede verse tocada.

No una mayor cobertura va a solucionar problemas de imperfecciones

Según la maquilladora, pensar que la cobertura soluciona cuando la solución es el color. El principal error es pensar que a mayor cobertura, más se va a cubrir la imperfección. “Querer corregir con un producto absolutamente todo es un error muy común y no es así. Generalmente vamos a conseguir cubrir con el color y no con la cobertura”.

¿Cómo corregimos?

Hay determinadas zonas que precisan del corrector, como manchas o bien ojeras En este caso, cuando una ojera es imperceptible, simplemente con iluminar la zona con un tono beige natural o la propia base se va a cubrir. Pues si le aplicamos demasiado corrector el efecto va a ser peor, pues puede llegar a verse mucho más, cuando a lo mejor es una ojera mínima.

Entonces, si por el contrario, está más pronunciada, neutralizamos la zona con un tono salmón, según comenta la experta. Así una vez neutralizada con un tono anaranjado pasamos a neutralizar el tono anaranjado con el tono beige: o con base o con un corrector. Otro de los trucos de maquillaje a tener en cuenta.

¿Qué base de maquillaje escoger?

Ante todo y es otra de las reglas que debemos fijarnos es escoger la base de maquillaje según tu tipo de piel. Pues en el mercado encontramos muchísimas bases con diferentes texturas y composiciones, pero aquí lo más importante es tener en cuenta el tipo de piel que tenemos. Cristina Lobato anuncia que no debemos probar los tonos de base de maquillaje en la mano, porque nada tiene que ver con el tono del rostro y es otro error que solemos cometer.

En este sentido, la maquilladora recomienda probar la base en la zona de la mandíbula hacia el cuello. “La base siempre se tiene que fundir con la tonalidad del cuello, el color en el rostro lo aplicaremos después con polvos de sol y colorete. Es preferible un tono por debajo a uno por encima, sin embargo, lo ideal es que sea el mismo tono de nuestra piel”.

Así que ya puedes tomar nota de lo que sueles hacer mal y ponerte las pilas con estos trucos de maquillaje de experta.

Preparar la piel antes

Ya hemos nombrado que una de las máximas es poder preparar la piel antes de poder maquillar. Importantísimo porque hay que desmaquillar de los restos de maquillaje anterior, limpiar la piel etc.

¿Cómo se aplican las sombras de ojos?

Cristina Lobato recomienda empezar con técnicas muy sencillas. Por ejemplo, aplicar un solo tono en el párpado móvil y difuminar hacia el párpado superior para que vaya en degradado, por ejemplo, con un tono de intensidad tipo ocre pero que tenga algo de luz y brillo. Así se puede unificar con sombra color piel bajo el arco de la ceja para finalizar.

El eyeliner, la complicación

Sabemos que maquillar con el eyeliner es algo complejo y es por esto que muchas personas lo dejan en manos de los especialistas.

La maquilladora recomienda practicar con un lápiz de ojos maquillando a ras de las pestañas, desde el lagrimal hacia la raíz de las pestañas, quedándonos en el exterior. “Con un pincel biselado difuminamos para crear el eyeliner, lo hacemos con ese mismo lápiz y lo arrastramos del propio delineado”.

Máscara de pestañas

La experta recomienda dos capas, primero un ojo y luego el otro, así dejamos actuar la primera capa. Si lo hacemos en el mismo ojo dos veces seguidas puede apelmazarse todo el producto. Así nos esperaremos para aplicar esta segunda capa para que no se queden grumos.

Cambiar la máscara de pestañas también es algo importante y que no hacemos. En general, suele tener una caducidad máxima de 6 meses. Por lo que es importante revisar su estado, “pasado este tiempo porque genera bacterias que nos pueden crear problemas de conjuntivitis en los ojos ya que el producto no está en óptimas condiciones”.

Tras el polvo no aplicar un producto fluido

La experta comenta que, una vez sellado con el polvo no podemos volver a aplicar ningún producto fluido o en crema porque nos creará un efecto pastoso y cuarteado. ¡Anota estos trucos de maquillaje!