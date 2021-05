Descubre por qué es mejor estirar antes de dormir

Los estiramientos son indicados hagamos o no ejercicio. En este sentido, antes de descansar es favorable realizarlos. Y es que ofrecen cantidad de beneficios, de manera que te trasladamos por qué es mejor estirar antes de dormir.

Permite descansar dormir y antes, y tener así un sueño reparador durante la noche.

Calentar antes y después de hacer ejercicio

Sabemos que debemos calentar y estirar antes de hacer cualquier ejercicio y también al acabar porque esto permite calentar los músculos del cuerpo para prepararnos antes de un ejercicio intenso. Y a la inversa cuando lo hacemos luego.

Mejores posturas

Cuando estiramos antes de dormir, tras un día complicado en el que solemos estar mucho tiempo ante el ordenador, permite mejorar nuestra postura que ha estado tiempo en una mala posición. Esto corrige las posturas de la espalda, entre otros.

Fuera estrés

Estirar representa muchos beneficios para nuestra mente y cuerpo. Y es especialmente factible para poder estirar el cuerpo y elevar la mente para que tenga mayor bienestar y de paso dormir mucho mejor.

Evitar posibles dolores

Estirar no nos va a quitar un dolor provocado por una lesión, pero puede prevenirlo. Así es importante hacerlo una vez al día, y cuando tengamos tiempo, sobre todo, antes de irnos a dormir. Si hay dolor, no esperes y ves al fisioterapeuta y no sigas con determinados estiramientos que pueden ser contraproducentes.

Cómo hacer los estiramientos antes de dormir

Para estirar antes de dormir, lo ideal es tener una colchoneta para hacerlos y un poco de sitio en la habitación o del comedor que es algo más grande.

Pero también podemos hacer uso de la cama para ello. Como estirarnos sobre ella, con los brazos y las piernas totalmente estiradas y respirar varias veces. Otra idea es sentarnos en la cama, y colocar la mano derecha en la cabeza y la inclinamos hacia el mismo lado. De esta manera descargamos tensiones en la zona del cuello y la nuca que se sobrecarga en gran manera.

Según Max Colchón, en los estiramientos de cuello, podemos hacer varios ejercicios. Por ejemplo, alinear todo tu cuerpo en posición erguida y colocar lentamente la barbilla en tu pecho. Aguanta en esa posición durante 3 respiraciones.

Lugo se vuelve a la posición inicial y luego inclinas tu cabeza hacia atrás. Aguanta la posición durante 3 respiraciones y repite el proceso 2 veces más hacia ambas direcciones.