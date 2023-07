El desconocido cosmético que se ha vuelto viral y que vas a usar todos los días

Hay un cosmético desconocido que durante estos días se ha vuelto viral, cuando lo descubras vas a querer usarlo todos los días. Cada vez más cuidamos todos los pequeños detalles de nuestro día a día. Los cosméticos son los encargados de darnos un extra de belleza o nos ayuda a cuidar determinadas partes de nuestro cuerpo. Las redes sociales te descubrirán un cosmético que te ayudará a potenciar la belleza de tus ojos. Toma nota de qué debes llevar siempre en tu neceser de maquillaje a partir de ahora.

Se ha vuelto viral y vas a usar todos los días este desconocido cosmético

La máscara de pestañas tubing o tube se han viralizado en las redes sociales haciendo más popular este desconocido cosmético. Una de las que más se usa es Sky High de la marca Maybelline, la auténtica revolución a la hora de aplicar un producto que puede cambiar por completo nuestra mirada.

Conseguir unos ojos que parezcan más grandes, darles profundidad, de la mano de una buena máscara de pestañas es esencial. En verano esta misión de conseguir una máscara de pestañas en su sitio se complica. El calor y el agua de la playa o la piscina hacen que necesitemos de este cosmético para mantener el color y la forma de nuestras pestañas.

La gran novedad de este cosmético es que también mantiene la forma, tal como la misma cuenta viral que se ha encargado de popularizar este elemento confiesa: “Como pueden ver, mis pestañas tienen una forma que va para abajo, no tienen nada de rizo. Casi todas las máscaras de pestañas me tienden a bajar el rizo y esta me lo mantiene literalmente todo el día».

Añade que: «Yo uso la versión a prueba de agua y las mantiene arriba todo el día». No importa la humedad que haya en la calle o si nos damos un chapuzón en la piscina o en el mar. Estaremos perfectamente maquilladas con un producto de Maybelline que debe estar siempre entre los básicos de nuestro maquillaje.

Aunque no gusta a todo el mundo por igual, debemos tener en cuenta que necesitaremos un buen desmaquillante para que podamos retirar perfectamente este cosmético. Atrévete a probar este maquillaje viral que está revolucionando las redes sociales. El resultado quizás te encante y acabes sin poder vivir sin él.