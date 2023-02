Di adiós al ‘cat eye’: este el nuevo delineado trendy de la temporada (y Laura Escanes lo sabe)

El del make up es un mundo repleto de posibilidades para todos los gustos al que ha llegado pisando con fuerza el delineado, concretamente el de estilo cat eye. Esta se trata de una forma que lleva entre nosotros muchos años, razón por la que ha pasado de ser tendencia a un básico que no puede faltar en ningún maquillaje: ya sea más elegante o más sporty. Son muchas las personas que lo combinan con distintas sombras, hacen uso de él en diferentes colores o simplemente lo complementan con una buena máscara de pestañas para dar luz verde a un sinfín de posibilidades con un denominador común. Per lo cierto es que el delineado cat eye podría tener los días contados de cara a este 2023, pisando con fuerza un nuevo prototipo de eyeliner que promete ser su sucesor definitivo.

Quizá sea triste para ti el tener que despedirte del delineado cat eye ahora que habías conseguido un resultado fino después de haber experimentado muchos resultados más gruesos al más puro estilo Amy Winehouse. No obstante, este proceso puede haber resultado de gran ayuda para ti a la hora de adaptarte de una manera más rápida al nuevo eyeliner, que se trata de una tendencia que ya estuvo presente en pasarelas como la protagonizada por Dior o Chanel y que ahora ha comenzado a verse en el street style.

Este no es otro que el dagger eyeliner, una nueva moda que se convertirá en la estrella de tus maquillajes a partir de ahora, poniendo especial énfasis en tu mirada. Se trata de un delineado que promete dejar en un segundo plano al cat eye tal y como lo conocíamos, para dar paso a un trazo fino con forma de daga para así alargar la mirada y dar efecto de alargamiento de pestañas. Además, también hay posibilidad de recrearlo de una manera más intensa al hacer una línea doblemente gruesa. Una tendencia que ha llegado pisando fuerte y que ya es toda una realidad, situándose como un maquillaje más elevado que el habitual, pero con su misma versatilidad.

Por si fuera poco, también existen varias posibilidades a la hora de elegir el producto con el que dibujarlo: primero está la opción de hacer uso de un eyeliner normal, ya sea líquido o a modo de rotulador; y como segunda alternativa está la de usar una sombra de maquillaje, habiendo humedecido previamente el pincel para conseguir un resultado más preciso y fácil de realizar teniendo en cuenta que, al ser más alargado que el anterior, es más fácil de llevar a cabo.

No obstante, si todavía el delineado y tú no sois muy amigos, existen en el mercado una serie de adhesivos que se fijan para realizar el trazo sin necesitar mucho pulso ni productos especializados para ellos, yendo así sobre seguro y luciendo un eyeliner perfecto en cuestión de segundos.