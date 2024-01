Deja de buscar: estos son los bolsos grandes más bonitos y baratos que necesitas para ir a la oficina

Cabe de todo. Son de grandes dimensiones, elegantes y ahora los compras a menor precio. Son los bolsos grandes más bonitos de diversas tiendas, los tipos shopper que triunfan siempre.

Los tienes en diversos colores, varias cremalleras, para la oficina, poder dejar el portátil, los documentos y todo lo que quieras llevar.

Top rebajas: los bolsos grandes más bonitos

Si para las fiestas se prefieren más pequeños, cuando debemos ir a la oficina o de compras, nos gustan bien grandes. Hablamos de los bolsos, aquellos shopper que tenemos siempre en mente para coger y poder dejar en su interior cantidad de objetos.

Vamos cargadas, pero no nos importa, porque ahí podemos dejar desde la Tablet al ordenador, pasando por maquillaje, ropa, documentos, libretas y más. Cada una tiene sus preferencias y también sus gustos a la hora de escoger su bolso preferido.

Con todos estos, seguro que tiene uno para llevar y encima pagas menos porque estamos en rebajas.

Bolso shopper Parfois

En tres colores diferentes, el bolso shopper de Parfois está de rebajas y cuenta con cantidad de detalles que lo hacen único para diario.

Lleva asa de cuerda, y asa bandolera ajustable y extraíble. Con bolsillo exterior con cremallera para llevar aquellas cosas algo más delicadas y que necesitan de protección.

Hay dos claras ventajas, entre otras, para tener este bolso, por un lado, que se compra en tres colores: negro, crudo y camel, y que está en descuento, así que lo tienes por un precio menor.

Si antes el precio en el que se vendía era de 19,99 euros, ahora está a 12,99 euros, con el descuento del 35%. No tienes excusa para decir que ya no te cabe nada en el bolso, pues con este modelo esto no te pasará.

De marca y alta calidad: bolsos grandes más bonitos

Si quieres un bolso de calidad y de una de las marcas más destacadas de siempre, como Guess. Es tipo tote, en negro, en exterior de piel sintética, con cierre con cremallera y piezas metálicas color dorado.

Lleva estampado logotipo 4G efecto charol, forro personalizado con logotipo, detalles metálicos frontales, doble compartimiento interior, con colgante con logotipo en la base del asa. Con inscripción logotipo frontal de metal.

No te lo puedes perder porque ahora está en rebajas, si antes su precio era de 155.00 euros, cuando se bajó a 108.50 euros, y lo tienes por 77.50 euros. Un buen descuento si quieres contar con ese bolso que te dure tiempo y que todos mirarán.

En dos colores y de Cortefiel

Tienes el shopper más elegante y está en Cortefiel. Presenta ojetes metálicos en dorado y se cierra mediante imán. Para que sepas todo lo que te puede caber en él , las medidas son Alto x Ancho x Fondo: 36 x 40 x 17cm.

Lo tienes en marron claro y en color negro, que van perfectos para diario. Está confeccionado en 100% poliuretano y sus cuidados están presentes en la etiqueta y en la web de Cortefiel:

No lavar

No blanquear

No secar en secadora

No planchar

No lavar en seco

Atenta porque también está de rebajas, si antes costaba 79,99 € , y ahora lo tienes 19,99 €, gracias al descuento del -75% aplicado en el precio inicial.

Con colgante: los bolsos grandes más bonitos

Es de grandes dimensiones: 33x22x11 (LxAxA) en cm, y en variedad de colores. También de Parfois este shopper te permite llevar cantidad de elementos en tu bolso para que no te falte nada cuando vas al trabajo.

Lo tienes en color mostaza, marrón, beige, caqui, dorado y hasta negro. Solo debes elegir el color y disfrutar de su amplia comodidad. Recuerda que está en rebajas y no es eterno. Si costaba 23,99 euros, en este momento lo compras por sólo 19,99 euros. Es el complemento más práctico y estiloso. Pues también lo llevas en diversos lugares como cenas y fiestas pero menos cargado.

Shopper sí, con algo de precaución

Como vemos, los shopper y tote son aquellos modelos de bolsos más aclamados, y como puedes meter de todo en ellos a veces nos pasamos. Y reconocemos que el bolso pesa más que nosotras mismas.

Así que debemos tener algo de precaución y no pasarlos con el peso si no luego lo podemos pagar con dolores en los hombros y brazos. Está bien llevar el portátil, y muchas otras cosas que sabemos que necesitamos a diario pero luego seguro que hay muchas otras que no vamos a usar.

De vez en cuando, debes mirar bien qué puedes quitar y coger el bolso con las cosas indispensables. Es verdad que como es grande, no tenemos demasiado control pero lo bueno es saber qué dejamos ahí y que se puede lucir por su diseño.

Estos ejemplos van perfectos para ello y de paso reconocer que queremos un bolso grande pero que no llenaremos hasta la saciedad.

Tienes todas las especificaciones en la página web, con sus precios, descuentos y envíos.