Deja de buscar el bolso más famoso: Zara tiene el perfecto para ir a la playa por menos de 10 euros

Es uno de los accesorios más buscados. Lo mejor de todo es que Zara tiene el perfecto para ir a la playa. Y cuesta bien poco.

Ya tienes el capazo bolso indicado para la temporada estival. Ese must que ahora está de rebajas y que no te puedes perder por nada del mundo.

Bolsos. Zara tiene el perfecto para ir a la playa

Hablamos del bolso formato shopper que se elabora en papel trenzado. Como verás tiene el detalle de cuentas en el asa y presenta interior forrado. Se cierra de forma bien fácil mediante imán. Para más señas, debes saber que las medidas que establece zara para este producto es Alto x Ancho x Fondo: 36,6 x 39,1 x 8 cm, así te caben las cosas que necesitas para bajar a la playa o bien a la piscina.

Materiales y cuidados

Este bolso está elaborado de la mejor manera con materiales como 100% papel siendo el asa de 100% madera, con forro de 100% poliéster.

Para poder cuidarlo, a fin de que no se estropee, hay acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos. Siempre que sea posible, intenta usar productos respetuosos con el medio ambiente.

Este bolso, según zara, no debe lavarse, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco y no usar secadora.

Con qué combina

Te lo pones con jeans, con blusas denim, con esas prendas más fresquitas para la playa, los shorts y también los mejores tops de diversos colores. y siempre irán acorde con las sandalias y otros que te pondrás para la ocasión.

debes tener en cuenta que es versátil y así lo tienes para poder ir a una fiesta y también de compras.

Precio en oferta

Este bolso shopper está en oferta. Y por esto es la mejor alternativa que tienes este momento para gastar mucho menos obteniendo un producto de calidad que ofrece lo que necesitas para la temporada estival.

En este caso, su precio era de 25,95 euros, se pasó a 15,99 euros y goza de un importante descuento del 61% y ahora se queda en 9,99 euros. por lo que tienes un super must de verano por menos de 10 euros.

Ya puedes consultar toda la info que tienes en la web, sea para envíos, devoluciones y todas las consultas que prefieras y que están a tu alcance en sólo clic.