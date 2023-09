La curiosa coincidencia de estilo que nos ha dejado el Festival de Venecia

Fue este miércoles cuando una nueva edición del Festival Internacional de cine de Venecia, el encuentro cinematográfico que anualmente se lleva a cabo en el Palazzo del Cinema de la ciudad italiana, dio el pistolezado de salida reuniendo a un sin fin de rostros conocidos dentro y fuera de la industria cinematográfica en su alfombra roja, como Alice Campello, Bianca Balti o Milena Smit, quien, se convirtió en el centro de todas las miradas además de por su inconfundible belleza, por su estilismo que, curiosamente, fue el mismo que el de otras dos invitadas al evento.

La interprete de Madres Paralelas o Libélulas, que ya vislumbro en la edición del año 2021 con un sugerente atuendo de colores blanco y negro, acudió a la velada con un espectacular vestido largo de Yves Saint Laurent, firma de la que es embajadora, perteneciente a la colección prefall 2023 de la firma francesa, la cual se presentó hace un par de meses; con un pronunciado escote corazón, que destacaba por las mangas sueltas que dejaban los hombros de la actriz al descubierto y terminaban en unos guantes largos. Milena completó su look con un set de joyas compuesto por un collar Serpenti en oro rosa con 1 rubelita pera, 1 diamante redondo, 7 turmalinas sugarloaf, 16 amatistas cabujón, 20 rubelitas talla fantasía, 19 amatistas talla fantasía y pavé de diamantes; y una pulsera Serpenti de alta joyería en oro rosa con 3 rubelitas, 3 amatistas, 18 rubelitas, 8 amatistas y pavé de diamantes.

Milena Smit en el Festival de Venecia / Gtres

«Para mi volver a Venecia es regresar a uno de los festivales más importantes en los que he estado y recordar uno de los momentos más especiales de mi carrera. Dos años más tarde vuelto a estar aquí para apoyar esta 80ª edición. En esta ocasión vuelvo a ir de la mano de varios compañeros de viaje: Bulgari, quien ya me acompañó en ese momento y a quien siento como mi casa, con una pieza del alta joyería que ve la luz por primera vez y que aúna los códigos de la casa; serpenti, tubogas y color; y Saint Laurent, con cuya familia homenajeamos anoche a una gran compañera, Béatrice Dalle, gran referente del cine francés a la que admiro desde la primera vez que la vi y con quien fue un privilegio compartir la junto a Claire Denis, Catherine Deneuve y Anthony Vaccarelo y YSL beauty, quien lleva también a mi lado desde hace mucho tiempo», contó la propia Milena sobre su atuendo a Harpers Bazaar. «Siento que siempre cuidamos cada aparición apostando por mantener mi propia personalidad», añadió.

Una personalidad, que parece ser la misma (y si no parecida), a la que la influencer italiana Cristina Fogazzi, fundadora de la página L’Estetista Cinica, que reúne a más de un millón de seguidores en redes sociales, quien también lució el mismo estilismo; aunque en su caso, prescindió del collar, y dio más importancia a unos pendientes de oro blanco y diamantes.

Cristina Fogazzi en el Festival de Venecia / Gtres

Y no, no hay dos sin tres. Una tercera invitada a la inauguración del Festival Internacional de Cine de Venecia, cuya identidad no ha trascendido por el momento, también apostó por el mismo vestido.