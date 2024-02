¿Cuánto cuesta el vestido con el que han coincidido Blanca Romero y Eva González?

Tanto la presentadora Eva González como la modelo Blanca Romero tienen un pasado en común, ambas estuvieron con el torero Cayetano Rivera. Y parece que también coinciden en esto de la moda. Como es el vestido con el que han coincidido Blanca Romero y Eva González.

Tiene un diseño bien llamativo y peculiar. Más que elegante, permite ver y mostrar figura porque es muy entallado. Y a ambas les queda estupendo.

Así es el vestido con el que han coincidido Blanca Romero y Eva González

La firma de esta pieza es The IQ Collection, la firma de Inés Domecq, y que ofrece cantidad de vestidos para ir a un evento y como invitada de boda. Es un vestido largo ajustado con estampado en ondas, de color beige y negro, con estampado realmente estudiado para ser siempre la más elegante y no pasar desapercibida.

Lleva fruncido en el lateral izquierdo con ese cuello perkins y mangas largas que tanto lo definen y que permiten mostrar una pieza midi que todas queremos. Se cierra en la espalda con cremallera invisible con toda comodidad.

Debemos comentar que se trata de un tejido elástico y que ofrece toda la calidad posible porque está diseñado y fabricado íntegramente en España. Y que, en su composición, destaca 95% Poliéster y 5% Elastano.

Para cuidar esta prenda, lo ideal es mirar entonces la etiqueta para que no te despistes y la puedas estropear antes de lo que desearías. En la web de la firma sólo especifica que se puede lavar a 30 grados.

Con qué podemos combinar este vestido

Tanto Eva como Blanca se mostraron perfectas con esta pieza y la lucieron con zapatos de diversos tipos. Blanca con zapatos de tacón negro más sencillo y las uñas pintadas en rojo. Eva, por su parte, llevaba unos zapatos o botas más cerradas de plataforma también en color negro porque es el mejor calzado que le va a este vestido.

Cuándo llevaron esta pieza

Aunque coincidieron en el vestido, realmente no estuvieron juntas en el mismo acto. Si no que fueron a eventos distintos y por esto no se vieron. Habría sido algo espectacular encontrarse y con los mismos vestidos.

La presentadora Eva González fue a la presentación de la estelar serie de Antena 3, de la cadena donde trabaja: Sueños de libertad, y que pronto se estrenará.

Y Blanca Romero lo hacía con el mismo vestido cuando acudió radiante a la 79ª edición de Fashion Week Madrid.

Esta coincidencia denota que ambas apuestan entonces por la moda española y tienen buen gusto. Y así dieron total apoyo a la diseñadora Isabel Sanchís con su firma y belleza de sus vestidos.

Cuál es el precio del vestido que comparten ambas

Lo puedes comprar en la web de la firma por un precio de 170 euros. Como ha tenido tanto éxito, se puede tener en tallas que van de la S a la XL. Para tu mayor comodidad, lo puedes pagar en 3 plazos de 56,66€ sin intereses (0% TAE).

Así que si te apasiona, lo puedes tener antes de lo que creas para tu próxima cita y si tienes una boda es la mejor manera de ir porque no fallarás seguro.

Mira bien las tallas que tienen en la web para que puedas entonces tener la tuya y te siente de maravilla. Como puedes ver, se trata de un vestido ajustado que marcará tu figura sea con sea con lo que te lo pongas.

Por qué elegir este vestido

Versatilidad

Es una prenda de total calidad y versatilidad así que es una buena propuesta para todas tus salidas. Como ves, puedes ir con zapatos de tacón, de salón más clásicos, estilo bailarina y también a modo de zapato con plataforma y lo más alto que se pueda.

De una firma potente

Si lo llevan las celebrities, es que es un acierto y éxito asegurado, por lo que puedes confiar en esta firma made in spain que tienes para mucho tiempo, durante años.

La invitada perfecta de boda

Con este vestido te conviertes en la mejor para ir de invitada de bodas. Siempre quedas bien. Porque aunque lleva un estampado llamativo a la vez aporta sencillez de líneas y sabes que no te fallará.

Ensalzando la figura

Es un vestido estrecho, ensalza así nuestra figura y cintura, y la eleva hasta el siguiente nivel.

Con tus mejores prendas

Es una pieza cerrada, con manga larga y decimos discreta porque no enseña nada, no es abierta si no más bien estrecha y hasta con cuello cerrado por arriba. De manera que se combina con cádigans si se tiene más frío y también con abrigos si debemos ir de invitada de boda en ciertos meses del año cuando necesitamos. Si no, tal cual, y le añades un bolso negro con asas.

Lo compras directamente en la web de esta diseñadora, https://theiqcollection.com.