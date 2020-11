Al cumplir 40 años, salen más arrugas y el cuerpo no es el mismo que años atrás. Muchas personas de esta edad se cuidan, hacen ejercicio pero aún así no consiguen adelgazar. No lo están haciendo bien. ¿Cuáles son los errores al querer perder peso a los 40? Vamos a ver lo que no tienes que hacer si quieres mantener tu figura a raya.

El por qué cuesta algo más adelgazar en estas edades que en otras es por el metabolismo más lento aunque esto depende de cada persona. En todo caso, si nos ponemos a dieta a partir de los 40 debemos tener presente una serie de hábitos y no cometer diversos errores. Y, por supuesto, hay que contar con la ayuda de una nutricionista experta para que nos guíe.

Sigues sin cuidarte

Lo decimos repetidas veces, hay que cuidarse desde bien temprano tanto en lo que comemos como en el ejercicio que realizamos. Ya sea a los 20 o a los 40. Y quizás crees que eres imbatible y que tu cuerpo no sufrirá modificación alguna. Es verdad que la genética y nuestro metabolismo tienen mucho que ver pero a estas edades hay que establecer hábitos que debes cumplir sí o sí, y a diario.

Muchos carbohidratos

Aunque antes comieras más de determinados alimentos, ahora no puedes hacerlo tanto. No hay que suprimir los carbohidratos en las comidas pero sí reducir la cantidad de alimentos de estos tipos. Y mejor que estén en las comidas y no en las cenas porque cuestan más de quemar a última hora del día.

Focalizarte en un solo tipo de ejercicio

El ejercicio físico debe ser variado. Es decir, si nos focalizamos solo en un tipo de ejercicio, por ejemplo solo salimos a correr o solo hacemos cardio, no será tan fácil que podamos adelgazar. Lo mejor está en la variedad de disciplinas de igual forma que sucede con la alimentación.

Los especialistas recomiendan aumentar los entrenamientos de fuerza para poder adquirir más fuerza, velocidad, equilibrio, hacer músculos, etc.

Un mal plan de adelgazamiento

Si has decidido hacer dieta porque los michelines siguen ahí y los años no se detienen, entonces algunos de los errores que se hacen al querer perder peso a los 40 años es realizar un mal plan de adelgazamiento. No acabamos de acertar sobre los alimentos que estamos combinando y todo sigue igual.

Este plan debe estar consensuado con la nutricionista porque cada persona es distinta, la edad no significa que todas las personas de 40 años tengan barriga o los brazos más gruesos. Y esto debe estar combinado con un ejercicio diario también personalizado en la medida de lo posible.

Dejas las verduras a un lado

Aunque no te gusten mucho, sabes que son saludables y las tendrías que aumentar en tu dieta diaria. Además actualmente hay un sinfín de recetas y platos buenísimos con ellas. No comer verduras hace que nuestra salud merme y tampoco nos permite adelgazar como queremos.

Piensas que volverás a tu cuerpo de 30 años

Así sin hacer nada es complicado volver al cuerpo que teníamos hace años. Y mucho más si has tenido hijos, porque hay quien se recupera estupendamente de esta situación pero también hay quien se hincha y luego es más complicado volver a nuestro peso habitual.

Sigues con los ultraprocesados light

En general los utraprocesados son lo que son aunque les pongan la etiqueta de light. Y realmente son grupos de alimentos que no aportan nada de nutrientes. Llevan mucha grasa, sal y azúcar y esto no es nada bueno si pretendemos adelgazar a esta edad. Reducir o eliminar en la medida de lo posible este tipo de alimentos es clave para que podamos mantener nuestro cuerpo más delgado y como nos gustaría tenerlo.