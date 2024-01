El Corte Inglés arrasa con el vestido de punto de cuello vuelto que queda bien a todas

Echando un vistazo a las diversas marcas que pertenecen a El Corte Inglés, nos encontramos con algunas interesantes propuestas como este vestido de punto de cuello vuelto largo de Easy Wear. Sus características, y el hecho de que esté en oferta con un buen descuento, hacen de ésta una de las mejores alternativas por las que puedes optar para ampliar tu armario sin gastar tanto.

Se trata de un básico de todos los tiempos: largo y con un aspecto moderno y elegante que te hará ver joven y sofisticada. Exhibirás una apariencia formal incluso en ambientes casuales, y es una tela que se adapta sin problemas a numerosas situaciones.

En oferta: el vestido de punto de cuello vuelto

Composición y cuidados

Como parte de la colección «From another land», dentro del catálogo de El Corte Inglés, esta prenda tiene una composición única. Nos referimos a su combinación 57% acrílico, 35% poliamida, 5% lana y 3% elastano que es exclusiva de unos pocos productos diseñados por Easy Wear. Eso explica las sensaciones tan agradables al tacto, que comentan las mujeres que ya lo compraron.

Con respecto a su mantenimiento, los cuidados de este artículo son los básicos. Empezando por lavarlo a un máximo de 30° C. Siguiendo por no usar lejía. Y si vas a utilizar la plancha para quitarle sus arrugas, no hacerlo a más de 110° C o podrías dañarlo. Conviene que realices dicho mantenimiento desde el comienzo, y no que dejes pasar varias semanas antes de preocuparte por él.

Tres colores de moda para vestido de punto de cuello vuelto

Cuando vas a adquirir un vestido punto de cuello vuelto largo como éste es importante que le prestes atención a los colores. Afortunadamente, tanto el natural como el caramelo y el gris claro son tres tonos que marcarán tendencia en este 2024. Probablemente el primero de ellos sea el más delicado para sus cuidados, pero también el más refinado de todos.

En cuanto al gris claro y al caramelo, dependerá de con qué looks pretendas combinarlos para saber por cuál de ellos decidirte. Seguramente el caramelo es una mejor idea si lo compras para salir de noche, y el gris claro si lo compras para ir a la oficina.

Siempre tendrás un look casual para muchas situaciones , tanto en el día a día como si te lo pones para una fiesta al aire libre y hace frío.

Tallas disponibles del vestido de punto de cuello vuelto

No son demasiadas pero sí las suficientes como para que tengas que revisar la guía de tallas de la web oficial de El Corte Inglés. Tienes que seleccionar una entre la 36/S, la 38/M y la 40-42/L. Fíjate en sus tamaños, que coincidan con las medidas de tu figura.

Si no lo tienes claro, entonces debes mirar bien la guía de tallas de esta tienda pues a veces los modelos pueden variar de talla según una marca u otra.

En rebaja por tiempo limitado

Las rebajas de enero de Easy Wear en particular y de El Corte Inglés en general estarán publicadas hasta el próximo 29 de febrero. Sin embargo, es mejor que te des prisa si te gusta alguna prenda porque las existencias podrían agotarse y no serán repuestas como sucede con otras prendas porque en este periodo se quiere agotar gran parte del stock.

Para este vestido, el descuento es del 33%. Su precio original era de 29,99 euros, y su precio actual es de sólo 19,99 euros, así que podrás ahorrar 10 euros que puedes destinar a accesorios o complementos, o dejar en tu cuenta bancaria para guardártelos.

Política de envíos en El Corte Inglés

Las recogidas en tiendas de El Corte Inglés son completamente gratuitas, y la única forma de no tener que pagar nada por el envío. Mientras que, si recoges el paquete en Celeritas, Correos o Supercor deberás abonar 2 euros extra sobre el precio del pedido.

Por último, las entregas a domicilio realizadas entre los días martes 23 de enero y viernes 2 de febrero cuestan 5,90 euros.

Política de devoluciones

Al igual que en el caso de los envíos, las devoluciones son totalmente gratuitas en cualquiera de las tiendas de El Corte Inglés. Tienes 60 días para reclamar la devolución de tu dinero siempre y cuando la prenda no tenga signos de desgaste visibles.

No se admiten devoluciones de mercancías a medida, personalizadas, adaptadas o por encargo, entre otras.

Si no puedes o no quieres salir de casa, las devoluciones en España peninsular y Baleares tienen un coste de 5,90 a 7,90 euros. Recuerda que en Ceuta y Melilla los costes suelen ser más elevados, así que comprueba bien los colores y las tallas seleccionadas.

En resumen, el vestido punto de cuello vuelto largo de Easy Wear es una de esas prendas que pueden protagonizar distintos outfits. Cambiando tus botas y los accesorios lograrás resultados muy diferentes, pero consiguiendo siempre ese halo de gentil atracción. Tienes toda la información sobre los envíos y devoluciones en la web de El Corte Inglés.