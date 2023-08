Consigue las ‘Beach Waves’ de todas las famosas con el truco más viral del verano

Las llamadas beach waves u ondas surferas suelen ser más elegantes y especiales durante el verano. A muchas ya se nos hacen solas con el cloro de la piscina o el agua del mar, pero en cabellos más bien lisos es mucho más complicado. Te damos algunos trucos para conseguir estos moldeados de forma natural.

Estas ondas pueden ir desde un simple toque para ofrecer un look diferente, como veíamos a la Reina Letizia en su presentación en Palma de Mallorca, a rizos algo más radicales que aportarán dinamismo a nuestro look durante el verano.

Cómo conseguir las beach waves u ondas surferas

Las técnicas para conseguir este efecto se han ido simplificando, surgiendo trucos para hacer las ondas más duraderas y fáciles de conseguir para todo tipo de melenas.

Espuma tras el lavado

Los expertos de Isamar Studio comentan que, para aportar más volumen, puedes dividirlo en dos trenzas y deshacerlas una vez que el producto se haya secado. Debes aplicar espuma tras el lavado y verás como aparecen algunas ondas algo más rebeldes.

Haz trenzas en diferentes mechones

Otra manera de que salgan ondas y hasta rizos en tu pelo más liso es lavar, aplicar acondicionador, dividir el pelo en secciones y realizar trenzas en cada una de ellas. Aplica sobre ellas gel o espuma para cabellos moldeados y deja secar al natural o bien duerme por la noche con estas trenzas. Tras la noche o cuando el pelo esté seco, ya puedes deshacer las trenzas y verás tus rizos.

El truco del colador

En TikTok siempre hay diversos trucos para rizar el pelo. Esos sí, si no estás seguro pregunta siempre al profesional para no estropear tu pelo con ideas descabelladas que no llevan a ninguna parte.

En este caso, podemos dar ondas a nuestro pelo con un sencillo colador que todos tenemos en la cocina. Elimina la humedad tras lavar el pelo, aplica espuma o gel, y divide el pelo en mechones. Los vas secando cada uno mientras los dejas dentro del colador y usas el secador a cierta distancia.

Enrollando con calcetines

Otro truco algo loco para obtener ondas surferas es usar el calcetín. Una vez lavado el pelo y aplicado el gel moldeador, coge un calcetín y enróllalo desde la punta hacia la parte superior, creando una especie de rulo largo y suave, en el cabello.

Luego moja el cabello, sepáralo en secciones, envuelve el cabello en los calcetines, deja que se seque al aire libre, desenrolla cuidadosamente los calcetines y deja el pelo suelto.

Siempre hidratación

Los profesionales comentan que es importante hidrata las puntas de tu cabello con un aceite y, para fijar tu peinado, aplica de nuevo la espuma para ondas.