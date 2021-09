4 consejos para hacer que las plantas vivan cuando no estás en casa

Uno de los contras a la hora de tener plantas en casa es el de cómo cuidarlas cuando no estamos en casa o si nos marchamos de vacaciones. Para ello existen una serie de consejos y tips para que sobrevivan para cuando regreseses. Desde ‘LOOK’ te vamos a dar las claves, por lo tanto, coge un bolígrafo y papel o algo que anotar y no pierdas detalle a lo que te vamos a contar a continuación.

Bolsa de plástico

Para que las plantas se mantengan regadas en tu ausencia, puedes improvisar un invernadero con una bolsa de plástico. Para ello, deberás regar muy bien la planta para después colocar encima una bolsa. Para que no se vuele o se desplace, deberás ponerla con una cinta a la maceta. Es muy importante que tengas en cuenta que la bolsa no deberá tocar en ningún momento las hojas, y en el caso de que sea muy alta puedes ayudarte de una caña de bambú para que así la bolsa no se caiga. Una vez hecho este invento casero, deberás colocarla en un lugar en el que no de la luz solar de manera directa, para que así se pueda mantener fresca al menos por tres semanas.

Botella de vidrio

Para realizar esta tarea que nos quitará esos quebraderos de cabeza cuando nos marchemos de casa, tan solo necesitaremos una botella de vidrio, que por supuesto, deberá estar vacía del líquido que contenga para poder llenarla de agua. La introduciremos en la tierra de la maceta donde tenemos nuestra planta. En el caso de que se formen burbujas al realizar este paso o la botella se vacía en seguida, es porque el pico de la botella no llegó al suelo, por lo que deberás sacarla para colocarla de esta forma. De esta manera, la planta se irá regando sola a medida que vaya necesitando agua. Fácil y sencillo en tan solo dos pasos.

Esponja

Este tip solo sirve para cuando tan solo te vas de casa unos días y no semanas. Para poder hacer este ‘invento’ necesitarás una esponja nueva a estrenar para colocarla en el macetero. Puedes poner varias si así lo precisas. Una vez puestas en el lugar idóneo tan solo habrá que regar la maceta para que las esponjas absorban todo el agua.

Sistema de riego electrónico

En el caso de que tengas muchas plantas, el sistema por goteo electrónico puede ser la gran solución a todos tus problemas. No necesitarás conectarlo a una manguera ni nada por el estilo, solo utilizarás un recipiente con agua que irá conectado a una bomba y temporizador con el que programarás el riego. En Amazon suelen vender este tipo de utensilios para los amantes de las plantas.