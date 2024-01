El conjunto pijama de Mafalda en varias tallas de Lefties por sólo 12,99 euros

Tanto para estar por casa como para dormir, hay prendas que nos chiflan. Y si encima son de menor precio, mucho mejor. Así tenemos el conjunto pijama de Mafalda en varias tallas y es de Lefties.

Es un dos piezas que aporta ese toque casual que necesitas cuando estés en casa para ir siempre la mar de cómoda, porque al dormir no queremos que nada nos apriete.

Cómo es el conjunto pijama de Mafalda de Lefties

Hablamos de un conjunto compuesto por camiseta y pantalón estampado, es decir, que tienes algo completo a la vez y no tienes que comprar primero la camiseta y luego un pantalón a juego como otras veces pasa en muchas tiendas.

Camiseta con dibujo de Mafalda

La camiseta es de cuello redondo, manga larga; y sorprende por el espectacular dibujo de Mafalda que nos llama mucho la atención. Lleva la letra del nombre de este dibujo y también la firma del famoso dibujante.

Lo mejor es que puede estar en varias tallas y así lo tienes tu pero también tu hija y hasta tu madre o hermana, queda bien a todas.

Pantalón estampado

Mientas que el pantalón presenta mucho color. Es largo con cintura elástica, negro con topos pequeños en blanco, jugando con la parte de arriba, la camiseta, que es color crudo con el dibujo y letras de este bonito dibujo.

Este pantalón está confeccionado en un cómodo y suave tejido de mezcla algodón para que duermas como un angelito.

Composición y máximos cuidados

Este pijama es bello, cómodo y realizado con algodón. Así que presenta calidad a la hora de ponértelo y poder hacer varios lavados.

Se elabora en exterior: algodón 60%, poliéster 40% y para cuidarlo entonces debes hacer caso a estos materiales y también a las etiquetas que son las que especifican de qué forma debes cuidar de esta prenda para que te dure más.

En concreto y desde la web de Lefties, se aconseja lavar a maquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar maximo 110 º c, no limpieza en seco y no usar secadora. Son las cosas que debes hacer si quieres que el pijama pueda estar bien y en perfecto estado.

Lo que está claro es que con el paso del tiempo tales prendas pueden acabar deteriorándose por esto hay que seguir lo que establece la etiqueta y también hacer un buen uso de las prendas. Lo ideal es combinar con varios pijamas que tengas y así la ropa suele durar más.

Colección de pijamas de Mafalda

Este modelo no es el único de la colección de Mafalda de Lefties. Una colaboración que está dando mucho que hablar por su diseño y colorido.

Está el pijama de Mafalda en color gris con camiseta con el dibujo y también pantalon a topos blancos, su precio también es de 12,99 euros en varias tallas, a su vez tenemos la sudadera de Mafalda con un dibujo tentador. En color blanco tienes el dibujo en grande y sabes que la puedes llevar con pantalón negro, vaqueros y más, su precio es de 12,99 euros.

En este caso, hay otros pijamas de colores y de tus dibujos preferidos como snoopy en diversos colores, tanto blanco como en rosa, así puedes elegir entre los que te gustan más. Los precios también son asequibles de 12,99 euros en tallas diversas.

Y si quieres tener pijamas algo más discretos, los hay de varios colores y estampados como el largo y estampado a un precio de 9,99 euros realmente asequible para ti.

Cuánto vale el conjunto pijama de Mafalda

Tienes este pijama por un precio de 12,99 euros en diferentes tallas que van de la S a la XL. Elige la tuya y si no lo tienes claro ya puedes mirar la guía de tallas de Lefties. Sabes que puedes comprar tanto online como en tienda física. Ahora bien en la segunda normalmente si vas hay muchas prendas que ya no están y en cambio en online te aseguras que lo tienes, pero algunas veces puedes quedarte sin stock, la tienda te avisará y anulará tu pedido, si es así.

Si decides comprar este pijama, puedes recogerlo en la tienda Lefties siendo un paso gratuito. Y en envío a punto de entrega el precio es de 3,99€ mientras que el envío estándar a tu casa o donde quieras es de 4,99€ si quieres tus prendas ya el envío Express es de 5,99€

Para más detalles sobre tiempos de entrega, condiciones y excepciones, consulta el apartado de Ayuda.

También puedes devolver la prenda por lo que sea, para realizar un cambio o una devolución dispones de 30 días desde la fecha de recepción del email de confirmación de envío de tu pedido

En tienda Lefties el cambio es gratuito, y las prendas compradas en LEFTIES.com se pueden cambiar por otra talla o color solo en nuestras tiendas Lefties, siempre que estén en perfecto estado, dispongamos de stock en la tienda y mantengan el mismo precio.

Si lo que deseas es cambiar tu compra por otro artículo distinto, deberás devolverlo y realizar un nuevo pedido online.