Con complementos de color conseguirás animar todos tus outfits

Ya podemos hacer la maleta para las vacaciones de verano. Y con los mejores complementos de color animarás tus outfits. ¿Significa eso que debemos hacer que nuestra maleta parezca la de un payaso? Por supuesto que no, incluir prendas blancas y negras siempre es un acierto.

Pero te animamos a que incluyas también algunos colores para que cuando a la vuelta revises tus fotos, sientas la alegría y la calidez del verano y las vacaciones ¡incluso en tus outfits! ¿Sabes cómo conseguirlo?

A continuación te damos algunos tips para que te animes a incluir algunas notas coloridas en accesorios de verano.

Olvídate de los complementos metalizados

Aunque son un acierto seguro, ya están muy vistos y lo cierto es que son la vía más fácil ¡y la que más carece de personalidad!

Así que si quieres llevar unos accesorios que realmente transmitan tu carácter, apuesta por aquellos que tengan un toque de color: puede ser un collar de abalorios (que ahora están muy de moda), un anillo con una piedra en tu color favorito, unos pendientes de estilo étnico, con varios colores, o incluso un cinturón que combine más de dos tonalidades para asegurarte un look alegre ¡incluso si escoges ir completamente de negro en una ocasión concreta!

No hace falta arriesgar demasiado: puedes elegir solo colores dentro de la misma gama

Si te da demasiado miedo que tu maleta parezca un arcoíris y no saber cómo combinar lo que hay en ella una vez llegues a tu destino, es tan sencillo como escoger complementos en base a la ropa que has elegido ¡y tener la tranquilidad de que -aunque parezca un dato muy obvio- ¡el azul siempre combina con el azul aunque no sean el mismo tono!

Eso sí, no abuses de esta premisa porque intentar que todos tus complementos sean del mismo color que tu ropa puede terminar en desastre: usa como máximo dos notas de color si tu ropa ya incluye colorido.

Deja que tu bolso o tus zapatos destaquen

Para esos días en los que decidas ponerte las prendas básicas que también has incluido en tu maleta, te proponemos que añadas el toque de color en el bolso, en los zapatos ¡o en ambos! Y es que seguro que el resultado te sorprende agradablemente ya que los zapatos o los bolsos de colores ¡no son solo para combinarlos con ropa del mismo tono! Son los mejores complementos de color.

Unos tacones en algún color de la temporada (esmeralda, lavanda, naranja, azul Klein o incluso fucsia) le darán un toque increíble a cualquier Little black dress y conseguirán que triunfes en cualquier cita gracias a ese toque personal, de igual manera que lo conseguirá un bolso con el mismo propósito.