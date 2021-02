La primavera está a la vuelta de la esquina y dado que hace poco ya vimos algunos de los mejores tips para peparar la piel para esta nueva estación, queremos ofreceros también algunas pautas y consejos de modo que podáis preparar el cabello para la primavera.

Cómo preparar el cabello para la primavera

Si estás decidido a preparar tu pelo para la llegada de la primavera, lo primero de todo es tener en cuenta el tipo de cabello que tengas, dado que no necesitarás los mismos cuidados si tienes el pelo graso que si tienes el pelo seco o de hecho, se ha visto afectado por las bajas temperaturas y el frío invierno, algo que en definitiva a todas nos pasa (en mayor o menor medida).

Y es que este ha sido un invierno bastante duro, con mucho frío y mucho viento, de modo que puede que tu pelo lo haya notado tornándose más quebradizo y perdiendo algo de brillo, de modo que si queremos lucir una melena sana y/o saneada en cuanto llegue la primavera, nada entonces como recurrir a sencillas pautas que os van a permitir preparar el pelo para la llegada del buen tiempo.

De este modo, a cada problema su resolución. Descubre lo fácil que es cuidar tu cabello y prepáralo para un lleno de sol, salud y felicidad. Porque la primavera es la estación en la que verdaderamente, todo parece empezar de nuevo y nuestro pelo tiene la oportunidad de estar listo para regenerarse.

Esto es lo que deberás hacer para preparar tu pelo para la primavera en función de como sea tu pelo:

Cabello graso

Si tienes el cabello graso, puedes probar con champús específicos, recordando una vez a la semana aplicarte una buena mascarilla, que sepa frenar un problema que sufren muchas mujeres.

Cabello seco y dañado

¿Tu cabello se ha visto realmente afectado por el largo y frío invierno? Intenta que vuelvan a brillar con productos nutritivos e hidratantes para devolver el tono a tu cabello.

Cabello pesado

Para aclarar el cabello es bueno utilizar un champú específico y de alta calidad, que no lo apelmace aún más. Evitemos exagerar con acondicionadores y aceites, nutriendo suavemente el cabello con delicadas mascarillas.

Cabello sin brillo

Para tener un cabello que brille por completo, recuerda siempre aplicar un buen acondicionador después de cada champú, utilizando productos específicos y de alta calidad como siempre.

Puntas abiertas

Si no has ido a la peluquería durante el invierno, quizás sea el momento de visitarla, para solucionar el problema de las puntas abiertas. ¿Sabías que no permiten que el cabello crezca de forma saludable?

Cabello quebradizo

Además de usar un jabón y acondicionador que sean suaves y nutritivos, trate de limitar el uso de secadores y planchas para el pelo. Un calor demasiado alto puede dañar el cabello e incluso la piel.

Adopta un estilo de vida saludable

La nutrición también juega un papel fundamental en la belleza y salud del cabello de modo que lo puedas preparar de cara a la primavera. Obtén tu ración de vitaminas, minerales y antioxidantes. Y trata de beber mucha agua. Realiza algo de actividad física, que es especialmente útil para aliviar la ansiedad y el estrés que podrían ser la causa de la caída excesiva del cabello .

Dos mascarillas para preparar el cabello para la primavera

Junto a lo señalado puedes también aplicar estas dos mascarillas en el caso de que el pelo te haya quedado muy dañado debido al invierno.

Mascarilla de plátano para cabello quebradizo

El plátano es rico en vitaminas y sales minerales que regenerarán la fibra capilar fortaleciéndola.

Cómo preparar tu mascarilla:

– Corta un plátano en trozos y tritúralo hasta obtener un puré

– Agrega dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra y unas gotas de aceite esencial de lavanda

– Aplica la mascarilla uniformemente sobre el cabello y deja actuar 20 minutos

– Enjuaga a fondo con un champú muy hidratante y después aplica un buen acondicionador para acabar de nutrir el cabello.

Mascarilla de yogur para cabello opaco

El yogur natural aporta una nutrición profunda, especialmente en el caso de cabellos muy secos y sin brillo.

Cómo preparar tu mascarilla:

– Toma un tarro de yogur natural

– Agrega una o dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra

– Mezcla todo y extiende sobre el cabello

– Deja actuar al menos una hora y enjuaga

También en este caso se recomienda usar después productos específicos con un champú que tenga propiedades calmantes para pieles sensibles y en el caso de que tengas el cabello realmente sin brillo y veas que la mascarilla te ayuda pero no es el revulsivo que esperabas, puedes probar el uso de ampollas para restaurar el cabello, que se aplican desde la raíz hasta las puntas y que te permiten poder reparar tu cabello por muy quebradizo o apagado que lo tengas. Se venden en tiendas de cosmética, peluquerías y en parafarmacias.