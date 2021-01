Cómo mejorar tu relación de pareja este 2021

Hay muchos propósitos a cumplir este 2021 y algunos tienen que ver con nuestra vida en pareja. Avivar la llama y hacer que la pasión vuelva es algo que debe trabajarse a diario. Fíjate este objetivo como muchos otros para este año que empieza y mira cómo mejorar tu relación de pareja.

Haz mimos, abrazos si vives con ella, mantén una comunicación constante y no olvides el sexo, es importante.

Dúchate en pareja

En la bañera la pasión puede reanimaros si lleváis tiempos algo decaídos. Por ello ducharse o bañarse en pareja (al menos una vez a la semana) es una fantástica práctica para quereros más y pasar a la acción. Además ahorraréis agua, tiempo, habrá más confianza, intimidad en pareja y adquiriréis máximo bienestar en ese momento del día dedicado a vosotros.

Una cena inesperada

Pasamos más tiempo en casa y vamos menos a cenar fuera porque en muchas comunidades está restringido por la Covid-19. Así que una manera de aprovechar el tiempo juntos y dar una sorpresa a tu pareja si no se lo espera es cocinar y preparar una buena cena romántica. Puede sonar a tópico, pero la verdad es que siempre funciona.

La comunicación debe ser una constante

Con el confinamiento y tanto tiempo en casa, algunas relaciones de pareja han decaído. Pero es ahora cuando debéis estar más unidos que nunca. Al menor problema o dificultad debe ser dicho y comprendido entre los dos para aumentar la comunicación entre ambos. Cuando uno se calla algo durante un tiempo, luego lo suelta así de golpe, sin venir a cuento y la cosa se enfría mucho más.

Comparte sus aficiones

Aunque no te guste mucho eso de salir a correr o de cocinar, si a tu pareja le divierte, entonces compártelo. Hacer hobbys juntos, une y es una de las cosas que potenciar con el fin de mejorar tu relación de pareja este 2021.

Deja espacio

Con el confinamiento, muchas personas sentían que habían perdido su intimidad, su espacio, sus momentos de estar consigo mismo. Hay que dejar espacio y no agobiar si uno decide estar unas horas solo. Cada miembro de la pareja tiene unas necesidades y hay que respetarlas.

Actividades diferentes juntos

Además de compartir aficiones, otra de las cosas que unen es realizar actividades bien diferentes juntos. Sabemos que ahora no podemos viajar ni desplazarnos demasiado, pero puede servir ir a la montaña a caminar, descubrir lugares nuevos de la ciudad, ir a un museo si se puede, buscar un libro en una librería, etc. estas actividades permiten hacer cosas menos cotidianas y huimos de la monotonía del día a día que muchas veces es la causante de que algunas parejas rompan.

Ponerse en su lugar

Cuando hay discusiones que no llevan a ninguna parte, lo ideal es siempre ponerse en el lugar el otro. ¿Qué estará pensando mi pareja sobre lo que acabo de decir? ¿Cómo le sentirá? y si ves que no es nada bueno y a nosotros tampoco nos haría gracia, entonces rectificar y recular. No pasa nada por decir que nos hemos equivocado y seguir con nuestra relación.

Un obsequio si no se lo espera

No debemos esperar a hacer regalos en Navidad o bien en su aniversario. Tampoco debe ser una cosa valiosa, de hecho si es algo realizado por nosotros mucho mejor porque se le dará un valor menos material. De manera que como no se lo espera obsequiar con un regalo es siempre algo fantástico que a todo el mundo gusta.

Repasar el álbum de fotos

Si tu relación está en crisis, pero no es para tanto, hay algunas cosas que se pueden hacer, como por ejemplo, repasar el álbum de fotos de otros años. Se os verá bien, juntos, en viajes, sonriendo… y recordaréis momentos inolvidables que os harán reflexionar sobre la situación que estáis pasando. Y ver si realmente vale la pena seguir adelante y mejorar tu relación de pareja este 2021.

¿Un juego de mesa?

Esta nueva situación o nueva normalidad, como se quiera llamar, hace que vivamos más tiempo en casa. Si entre pareja decidimos ponernos con un juego de mesa, las horas se van como si nada y además nos divertiremos. Y, claro está, todo ello nos unirá mucho más.

No olvidemos el sexo

Aunque la situación es complicada, si vivimos en pareja y no tenemos la enfermedad entonces no hay que olvidar el sexo, pues es absolutamente necesario para darle empuje a nuestra relación de pareja diaria. Es del todo prioritario, y para esto, hay que crear situaciones con el fin de fomentar esta relación. Además el sexo es bueno, adelgaza, nos une más y permite descubrir más cosas sobre nuestra pareja.