Cómo hacer que tu pelo crezca rápido según los especialistas

La primavera está a la vuelta de la esquina y con ella se hacen más necesarios los cambios. Podemos querer hacernos un corte de esos que impresionan, un tinte que sorprenderá, pero también queremos lucir melena. Si nos hemos cortado el pelo recientemente para sanear las puntas, estamos deseando que nos crezca la melena después de cortarla de forma precipitada, estos trucos nos interesan. Luciremos pelazo gracias a los consejos de los especialistas que son los que mejor conocen el pelo, estos trucos pueden cambiarle la vida o la melena en unas semanas. Toma nota de cómo conseguir que el pelo crezca rápido según los especialistas.

Pasos para hacer que tu pelo crezca rápido según los especialistas

A la hora de cuidar nuestro pelo todas tenemos nuestro profesional de referencia. Invertir en los cuidados que llegarán de las manos de un peluquero o peluquera es esencial. Ellos son los que mejor conocen el cabello, tienen en su poder las herramientas necesarias para hacerlo brillar y disponen de los conocimientos para que nuestra melena esté siempre perfecta. Consultar cualquier paso con nuestro profesional de referencia es esencial. No sirve hacerse según que tratamiento en casa, aunque sea más caro acudir a una peluquería, en estos tiempos que corren es un servicio esencial. No está reconocido como tal, pero debería serlo, hace un año comprobamos lo difícil y peligroso que puede ser tener las peluquerías cerradas. La importancia de su servicio es total, los mejores consejos para que tu pelo crezca rápido proceden de ello.

Usa una funda de almohada de seda o de satén. Este elemento no pasamos por alto y es muy importante. Al dormir nos damos tirones, el pelo se engrasa más y puede enredarse, con este tipo de fundas ganaremos en salud capilar. No absorben la grasa como otras telas, por lo tanto, evitarán que se seque y que se rompa. Es una buena inversión, si no queremos todo el juego de cama de satén, podemos comprar la funda a parte para cuidar nuestra melena y conseguir que el pelo crezca más rápidamente.

El cuero cabelludo importa. Darse un masaje de unos minutos con los dedos o comprar una herramienta especifica es esencial. Se activará la circulación sanguínea de esta zona ayudando a que la melena crezca más rápidamente y de forma saludable. Dedicarnos tiempo en gestos como estos es importante si queremos que nuestro pelo esté perfecto. Evitaremos también la caída del cabello que especialmente se produce en otoño, aunque el estrés puede influir bastante y podemos tener varios episodios a lo largo del año.

Lavarse bien el cabello es fundamental. En la peluquería somos conscientes de la importancia de este paso, el profesional es el que dedica tiempo a este paso que en casa podemos hacer en dos minutos. Hay que invertir tiempo en lavar la melena correctamente o sufriremos las consecuencias cuando queden restos del champú, se irrite el cuero cabelludo o nos quede una melena apagada y sin vida. Masajea, aplica un buen champú, evita que queden restos y aclara con agua fría, notarás la diferencia.

La alimentación es la clave. Qué comemos nos afecta en todos los sentidos. Es responsable de que nuestra piel se vea bonita, de que el cuerpo funcione a las mil maravillas y hasta que pueda crecer el pelo más rápidamente. El pelo al igual que las uñas es un indicador maravilloso que nos dice qué comemos y qué no. Algunos déficits alimenticios se plasman perfectamente en el aspecto de estas partes del cuerpo. Es importante tener en la nevera alimentos que contengan vitaminas A, C y E. También buscaremos minerales como el zinc, el hierro y los ácidos grasos Omega 3. Una dieta variada y completa es fundamental para lucir pelazo.

Los cuidados del pelo deben ser totales. Cepilla el pelo con regularidad, hidrata el cabello a través de un buen acondicionador y protégelo. Usar un protector para el calor, evitar el secador o la plancha pueden ser elementos indispensables para conseguir que el pelo nos crezca rápidamente y en plena forma. Los gestos diarios que hacemos con nuestra melena son importantes para que luzca perfecta con el mínimo esfuerzo. Se llevan las melenas largas, las Kardashian son grandes especialistas de los looks XL, aunque en su caso son extensiones.

Si tenemos prisa las extensiones son una buena opción para lucir un pelo largo. Para ponérnoslas, deberemos consultar con nuestro peluquero o peluquera, optar por un producto de calidad. En el caso de las extensiones que estén bien o mal cuidadas alargará su vida útil. Las podemos poner y quitar según las ocasiones, luciendo melena siempre que nos haga falta. En caso de tener un compromiso, de tener el pelo muy corto y querer melena de inmediato es una buena opción.

Siguiendo estos trucos de expertos podrás lucir melena esta primavera. En esta época del año toda la naturaleza empieza a florecer, veremos en unas semanas nuestro pelo largo al igual que las flores inundar los verdes campos.