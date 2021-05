Cómo elegir las sandalias que van contigo en la temporada estival

Como pronto vendrá de nuevo el verano toca elegir las sandalias que van contigo nuevamente. Así que tanto si eres más de sneakers (y te gustan las zapatillas de estilo skater o las bambas con plataforma) como si prefieres las sandalias, sean de tacón, planas, más roqueras o más boho, hay un sinfín de ejemplos.

Por esto, a continuación te ayudamos a encontrar el calzado perfecto para este verano ¡explicándote las tres tendencias que más están triunfando tanto en zapato abierto como en calzado cerrado! ¿Te interesa? seguro que también te conviene revisar la sección de calzado porque es probable que tengas que renovar algunos de tus básicos favoritos.

¿Prefieres lucir pedicura? ¡Asegúrate de conseguir alguna de estas sandalias!

Acolchadas, cómodas y definitivamente distintas

Aunque ciertamente no son las clásicas sandalias que te pondrías con un look romántico de flores, los modelos que siguen la tendencia marcada por las ‘Chunky flip flops’ sí son de lo más alegres y cómodas ¡y es que cuanto más coloridas mejor!

Elígelas en tonalidades neón o en colores pastel porque esta temporada el error solo se encuentra en los puntos intermedios… ¡así que apuesta por tu extremo favorito y súmate a la tendencia del verano!

Altas, roqueras y muy todoterreno

No te mentimos al decir que seguramente las sandalias Teva se convertirán en ese par de zapatos que te costará dejar de llevar aunque en tu armario tengas otros cinco pares de sandalias, y es que cuando descubrimos algo que nos gusta, nos queda bien y que podemos utilizar tanto para salir una noche como para recorrer kilómetros y kilómetros de paseo marítimo ¡cuesta decir que no! Porque definitivamente son perfectas para las amantes del negro y de los looks con un toque potente.

Unas mules elegantes que te arreglen cualquier look

Si las has llevado otros años o te has hartado de verlas aunque nunca las has probado… este verano vuelven y seguro que consiguen conquistarte. La clave será dar con la altura perfecta de tacón ¡y apostar por modelos sofisticados en blanco o en beige! Porque lo cierto es que, aunque nos encantan también para llevar de día por su versatilidad, nos las imaginamos en increíbles outfits de noche acompañándote en la cena más especial.

Con estos ejemplos será mucho más fácil. ¡Elegir las sandalias que van contigo en la temporada estival y combina con tus looks!