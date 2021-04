¿Cómo combinar el color amarillo en tus outfits?

¿Qué tendrá esta tonalidad que tanto jaleo despierta? O lo amas o lo odias, pues de la misma manera que el amarillo se asocia con la energía, el sol, el oro, los rayos de luz y algunas flores tan buenrollistas como los girasoles, también se asocia con enfermedades. Descubre de qué manera combinar el color amarillo en tus outfits.

La moda no entiende de supersticiones ¡y los colores menos! Es por ello que siguiendo uno de los consejos más valiosos que oirás en cuestión de estilo, este año te toca salir de tu zona de confort si es que no tienes nada de color amarillo en tu armario, y es que debes empezar a incluir en tus looks cuanto antes ¡el color oficial de 2021!

Un color super versátil

Si aún eres de las que piensan que es muy difícil de llevarlo, debes saber que actualmente se trata de uno de los colores más versátiles de la paleta de colores vibrantes, esos que tanto nos apetece llevar cuando llega el buen tiempo.

Además, como ocurre con la mayoría de colores, el amarillo también tiene muchas tonalidades diferentes entre las que puedes elegir que van desde el más claro al más oscuro.

Así que anímate a probarte prendas de este color en toda su gama, descubre cuál es el que mejor te queda ¡y súmate a la tendencia! Si no sabes por donde empezar a continuación te contamos algunos trucos.

Pantone ya anunció que iba a ser tendencia

Como sabrás, el Pantone Color Institute elije cada año una tonalidad oficial para el año próximo y en 2021 el elegido no ha sido otro que el llamado Illuminating (Pantone 13-0647), una tonalidad que ha sido descrita como “cálida, brillante y alegre, y que genera vivacidad y efervescencia”.

Y tanto las marcas más reconocidas (como Alberta Ferretti, Altuzarra, Etro, Prada o Brandon Maxwell) como las insiders del mundo de la moda, ya se han puesto manos a la obra para llenar de calidez sus looks incluyendo el amarillo tanto en vestidos etéreos y semitransparentes, como en estilismos completos de dos piezas como por ejemplo los trajes.

Plisados, tops de estilo boho e incluso blazers en versión flúor, también han conseguido hacerse un hueco en esta tendencia ¡así que lo que está claro es que se trata de una tendencia que existe para todos los gustos!

Acierta seguro siguiendo estos tips

Ahora que ya has empezado a pensar en todas las formas en las que puedes vestirte de amarillo, es el momento de que sepas las mejores opciones que tienes a la venta actualmente, y es que tenemos una prenda estrella en este color (clásica pero muy cómoda), y un estampado perfecto para las menos arriesgadas.

El estampado del que te hablamos es el de las margaritas, pues si hay una tendencia que empezó a asomar la cabeza el año pasado y que sin duda este año volveremos a disfrutar ¡esta es la de llenar nuestros outfits primaverales de flores! Tanto sobre fondo blanco como sobre fondo lila seguro que acertarás.

¿Y la prenda más de moda? Aunque pueda sorprenderte se trata de los polos de punto cropped ¡y a poder ser con botones joya! Los que más están triunfando son en tonalidades pastel, muy suaves, y no nos extraña porque sin duda son el complemento perfecto para tus pantalones tejanos favoritos.