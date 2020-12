Ya se acerca una de las noches más mágicas del año. Viene Papa Noel y dejará los regalos debajo del árbol mientras que cenaremos ricamente con nuestra familia. Ya tenemos en vestuario, pero ¿cómo arreglarnos el cabello para una Nochebuena 2020 muy especial? Aquí van estas ideas.

Sea recogido, suelto con ondas o bien liso… seguro que estás fantástica con todo aquello que lleves.

El alisado perfecto

El alisado nos da una cierta imagen de pulcritud, de limpieza, es perfecto para una entrevista de trabajo e incluso para reuniones y eventos que requieren de algún grado de formalidad. Y como no para las fiestas de Navidad: “En épocas de mucho estrés laboral o muchas prisas, nuestras clientas suelen optar por el alisado exprés, cuyo proceso es un 30% más rápido que otro convencional. Es un alisado a base de queratina hidrolizada y colágeno cuaternizado. Lo que se consigue es un cabello más liso, disciplinado y luminoso”, explica Eliana Herrera, estilista de Lobelia Sagasta.

¡Vivan las ondas!

Para estas fiestas también se estila llevar las típicas ondas surferas. Sí, como las de verano pero en plan invierno con ese look bien arreglado pero algo informal que ofrecen las ondas, sean naturales o bien de peluquería. Aporta ese look sexy para completar con tu vestido de efecto cuero o bien de lentejuelas. Como se llevan los accesorios, no te cortes y sobre las ondas ponte un buen clip o lazo, estarás totalmente en tendencia.

Corte pixie

Si lo que quieres es cambiar de look pásate este 24 por tu centro de estética y atrévete con el pixie. Las celebrities lo han hecho. Va a ser tendencia para este 2021, es un corte algo más atrevido pero también puedes dejarte un poco de melena para realizarte varios peinados.

La cola de caballo que siempre triunfa

No hay nada que estilice más que una cola de caballo en todo lo alto. Tanto si tienes el cabello rizado como liso estarás más elegante y especialmente si tu pelo es largo y lo puedes lucir mucho más por detrás. Si notas que en cualquier momento se te va a caer, debes fijarla en lo alto con clips y también con lacas de cabello para que pueda tener ese efecto mojado en la parte delantera.

Corte punk

La princesa Charlene de Mónaco sorprendía estos días por un corte algo radical. Si te atreves y quieres empezar el año con otra imagen, aquí tienes un claro ejemplo. Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez, remarca que se trata de un corte con un indiscutible estilo punk.

El cabello se ha rapado, siguiendo unas líneas muy gráficas, desde el lateral, y en toda la nuca, pero se intuye que el rapado continúa hacia el otro lateral, para ayudar potenciar la caída natural del cabello. En el otro lado de la cabeza, se ha realizado un corte bob, a la altura del hueso de la mejilla, y con un flequillo corto, ladeado y muy desfilado para acentuar ese aire punk.

Semirecogido bajo

Los expertos de Leonor Greyl nos explican cómo realizar este peinado. Primero hay que texturizar todo el cabello con el spray Voluforme para dar volumen. Alisa la melena con un cepillo de cerdas de jabalí y una perla de Sérum de Soie Sublimateur. Crear unas ondas suaves con la ayuda una herramienta de styling para dar volumen al cabello.

Luego hay que peinar ligeramente el cabello hacia atrás el cabello en la parte superior de la cabeza antes de hacer un semirrecogido a la altura del cuello. Sujetarlo con unas horquillas pero dejando mechones sueltos para crear ese efecto deshecho. Al final, se ahueca con cuidado algunos mechones para acentuar el volumen.

El peinado bob

Jennifer López ya se ha pasado al bob. ¿Lo quieres tú? Es realmente favorecedor. Hay un bob para cada tipo de cabello. Gema Eguiluz, CEO del salón In-Viso Hair Design de Madrid, comenta que en cabellos gruesos, hay que llevar un bob corto desfilado en toda la melena, concretamente desfilando de la sien hasta la nuca, es ideal para conseguir un cabello ligero.

En el cabello rizado, queda perfecto con un bob que marque las ondas naturales del rizo. La estilisa aconseja un corte asimétrico capeado teniendo en cuenta siempre el nivel de volumen y de movimiento del rizo. Y en un cabello fino entonces un bob recto o con capas largas para conseguir más volumen, textura y densidad, es el corte más adecuado.

El moño como ir despeinada

Es fácil de realizar porque se trata de coger el mechón de pelo y subirlo en lo alto dejando algunos cabellos por delante. Parece algo fácil pero tiene su técnica para que parezca que está despeinado y realmente no es así. Así nos arreglaremos el cabello en Navidad.

Ahora tienes más claro cómo arreglarnos el cabello para una Nochebuena 2020 diez, con infinidad de propuestas.