Bridgerton, una de las series de la plataforma Netflix que más éxito alcanzó la pasada temporada ya ha estrenado su nueva entrega. La ficción, basada en las novelas de la escritora Julia Quinn, se encuentra ambientada en la época de la Regencia en el Reino Unido, esto es, a principios del siglo XIX, durante el reinado de Jorge III, que fue considerado como no apto para reinar, dejando el poder en manos de su esposa, Carlota de Mecklemburgo-Strelitz

Mientras que la primera entrega se centró en la historia entre el duque de Hastings y la joven Daphne Bridgerton, la segunda, que se ha convertido una de las más vistas en la plataforma, lo hace en la historia del hermano de Daphne, Anthony.

La fiebre por Bridgerton ha inundado numerosas facetas de la actualidad. Son muchas las firmas que han presentado colecciones basadas en la moda de la Regencia, con looks de inspiración romántica que poco a poco están conquistando a las fanáticas de la serie -y también a potenciales seguidoras-. Un detalle que, además, ha despertado curiosidad por las formas de esta época, sus códigos de conducta y otros detalles.

Por eso, no resulta banal hacer un recopilatorio de cuáles son las normas de conducta y educación que se aplicaban en esta etapa. Códigos de comportamiento y de trato que, a pesar de que a día de hoy ya están desfasados, no está de más conocerlos.

En la Regencia, era muy importante tener claro el lugar que cada persona ocupaba en el entramado social. No es lo mismo un conde, duque o marqués que una persona que no tiene título. Algo que, a día de hoy no tiene mayor relevancia, más allá de en algunos entornos concretos, ya que la igualdad entre personas es la máxima.

La guía Debrett’s es una extensa base de datos que explica la historia y el sistema de títulos en el Reino Unido. Una guía imprescindible de protocolo y modales modernos, que ofrece información sobre cómo dirigirse a la realeza, personas con títulos y miembros de las diferentes profesiones, así como consejos sobre correspondencia, ritos de iniciación, etiqueta comercial y etiqueta internacional.

Desde Debrrett’s, después de estudiar de manera exhaustiva los códigos de comportamiento de la Regencia a través de documentos históricos, han recopilado una serie de normas básicas que toda dama o todo caballero debía seguir durante esta etapa histórica.

Normas de conducta para hombres:

Al llegar a una cena, preséntese inmediatamente a la dama de la casa inclinándose respetuosamente.

Si desea salir temprano de una cena, nunca mire ostentosamente su reloj. Salga de la manera más discreta posible y evite alertar a los otros invitados.

Nunca salude a las damas con un beso cuando estén en público, incluso si son parientes o amigos íntimos.

Un caballero debe ser modesto, tímido y humilde en la conversación, y nunca debe tomar la iniciativa o interrumpir a los demás.

Nunca insinuar a una dama que se tiene un apego especial hacia ella, a no ser que las intenciones sean honestas.

Consejos para damas: