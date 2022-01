El cinturón que resaltará todos tus looks con este enlazado

Los complementos son el elemento capaz de resaltar todos tus looks y hacerlo por todo lo alto, es el caso de un cinturón enlazado que destaca. La marca Two June es una apuesta nacional, desde Sevilla fabrican complementos y joyas a mano. Artesanos y con alma, además de ser un producto español con todas las garantías, así son unos cinturones que están despertando pasiones. De toda la colección, hemos elegido uno que quedará bien con todo tu armario. Elige el color y hazte con el cinturón que resaltará todos tus looks.

Resalta todos tus looks con este cinturón hecho en España

View this post on Instagram A post shared by Two June Complementos (@twojunecomplementos)

Un cinturón de piel es un básico que debemos tener en nuestro armario. Un complemento que nos durará casi que para siempre y que además de ayudarnos a ajustar nuestros pantalones, es capaz de darle un acabado perfecto a cualquier vestido. La marca Two June tiene cinturones y joyas hechas a mano extraordinarias, pero entre todas ellas, destaca esta maravilla.

Está hecho con la mejor piel de origen nacional. Las manos de estas artesanas usan productos hechos en España, desde su taller en Sevilla, seleccionan y usan con mimo lo mejor de nuestra tierra. Nada más tengas este cinturón en las manos comprobarás su excelente calidad, el olor y el tacto ya te indican que estás ante una pieza realizada con una materia prima de excepción.

El lazo se ajusta perfectamente. Este detalle de lazada se ciñe perfectamente a todo tipo de cuerpos y prendas. Lo podremos llevar en un vestido en la cintura o por debajo del pecho, creando unos looks de lo más especiales cada vez que llevamos este cinturón. Una buena opción para cambiar por completo cualquier prenda.

Desde Melania Trump, hasta nuestra Reina Letizia, las principales expertas en moda no dudan en incluir el cinturón en sus estilismos. No es casualidad, es el elemento capaz de afinar al máximo la cintura. Una pieza que Two June, dos de junio, en referencia a una fecha señalada en su calendario, traen a nuestro armario lo mejor.

Por solo 20 euros te llevas a casa este increíble complemento y conoces un poco más a una marca nacional que se está ganando a pulso su fama. Este cinturón lazada es una apuesta segura que te encantará y con el que podrás crear estilismos increíbles con la mayoría de prendas de tu armario. Lo más difícil será elegir el color que más te guste, está disponible en 8 tonos distintos.