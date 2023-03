El cardigan camisero de Mango que es ideal para esta época

El color arena es una de las máximas tendencias en cárdigans para la próxima temporada de primavera y verano. Muchas de las principales firmas de moda han lanzado sus productos con estas características, pero el cardigan camisero de Mango es uno de los más interesantes. Por su excelente relación calidad/precio, es uno de esos artículos que no deberías dejar pasar.

Destaca por su tejido de punto con un diseño largo y recto, tal cual hemos visto en las pasarelas internacionales en los últimos meses. Sumado a ello, incluye otros detalles atractivos como la manga larga, el cuello camisero y el cierre de botones en la parte delantera.

El cardigan camisero de Mango

Una mezcla muy cómoda y agradable

Explican desde Mango que la composición de este cárdigan contempla una mezcla de tres materiales: 52% poliéster, 41% algodón, 7% lino. Aprovechando las ventajas de cada uno de ellos, lo que se consigue es una prenda agradable al tacto y cómoda para vestir todos los días.

También es importante mencionar que lograrás que quede como nuevo usando la lavadora, a no más de una temperatura máxima de 30° C. Puedes plancharlo a hasta 110° C y, en cuanto al resto de los cuidados, recomiendan no aplicar lejía ni blanqueador; y tampoco secadora.

Elige la talla ideal

Un aspecto fundamental de este cárdigan es que son siete las tallas disponibles, por lo que debes tomarte tu tiempo para escogerla. Realmente es mínima la diferencia entre las medidas de una y otra, así que es aconsejable utilizar un centímetro por si acaso.

Una vez que lo estrenes, notarás lo bien que te queda ese diseño exclusivo y diseñado en Barcelona. Sabes que Mango ofrece variedad de prendas y complementos y que por eso es una de las marcas preferidas.

Combinaciones perfectas

En Mango hay variedad de prendas, por esto tal jersey es perfecto con vaqueros, pantalones blancos, con faldas vaqueras y si debes ir a alguna fiesta, entonces serás de las que llamen la atención con este diseño top en un color que va bien con todo.

¿Cuánto cuesta esta prenda?

El precio del cárdigan largo con cuello camisero es de 35,99 euros, mientras que los envíos a las tiendas de la marca son 100% gratuitos. Es una de las mejores opciones para estos meses de entre tiempo, cuando debes ir más cómoda, fresca pero algo abrigada por si por la mañana o la noche refresca y entonces debes estar algo más abrigada.