Hay modas que dividen al mundo entre dos tipos de personas: las que se lanzan de cabeza y las que huyen sin mirar atrás. Las cangrejeras son exactamente eso. Tan prácticas como polémicas, este tipo de sandalia, con reminiscencias claras de infancia y playa mediterránea en los 90, ha vuelto al escaparate con fuerza. Y como no podía ser de otra manera, Zara ha olido la tendencia y ha puesto sobre la mesa su propia versión. Con un detalle importante: las ha rebajado, y ahora pueden ser tuyas por solo 22,99 euros.

La firma insignia del grupo Inditext ha bajado el precio de estas cangrejeras planas desde los 35,95 euros originales hasta un tentador 36% menos. ¿Y por qué esta apuesta tan firme por un calzado que hace solo unos años habría sido carne de meme? Porque hay una nueva ola de nostalgia, pero con intención estilística, que lo está invadiendo todo. Y en ese contexto, las cangrejeras han pasado de ser «esas sandalias de goma que llevabas al río» a convertirse en objeto de deseo en Instagram.

Las cangrejeras de Zara.

El modelo en cuestión es sencillo, pero con guiños al diseño contemporáneo: tiras entrelazadas, cierre con hebilla metálica en dorado viejo, suela plana de 1 cm y un acabado ligeramente brillante que le da un aire más pulido. Están fabricadas en poliuretano termoplástico -es decir, resistentes a lo que venga-, y están disponibles en un negro neutro que pega con casi todo. Desde la talla 35 a la 42, hay para casi todos los pies.

Pero si algo ha catapultado estas sandalias al radar de muchas fashionistas es que María García de Jaime, influencer de referencia del estilo relajado con toques románticos, ya las ha lucido; aunque en diferente modelo y color. En una de sus recientes publicaciones en su perfil de Instagram, la madrileña aparece con las cangrejeras combinadas con un conjunto de encaje naranja brillante, compuesto por un top sin mangas y pantalones a juego; y un bolso de rafia estilo cesta de playa con asas marrones, que refuerza el aire veraniego y artesanal del outfit.

Las claves están claras: comodidad, un punto retro cool, y un precio que hace que no duela arriesgar. Porque, seamos honestos, no todas las tendencias tienen por qué costar una fortuna ni comprometerte para siempre. Estas sandalias permiten jugar, probar, y quizás (solo quizás) acabar rendida a su versatilidad. Con pantalones de pinzas, con vaqueros anchos, con faldas midi o con shorts: las posibilidades están ahí. Sólo hace falta atreverse. Y si eres de las que aún duda, piensa esto: si las cangrejeras sobrevivieron a los años 90, a las vacaciones en la Costa Brava, y ahora aparecen en editoriales y stories de Instagram, algo deben tener. Puede que no las ames a primera vista. Pero cuidado: lo que empieza como «me las pruebo por curiosidad» puede terminar en «no me las quito en todo el verano».