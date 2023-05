El bulo sobre Zara que todos nos hemos creído y que es una auténtica mentira

En esto días se está hablando sobre las etiquetas del gigante de la ropa más importante en España y en muchos países del mundo. Y parece ser el bulo de Zara que todos hemos creídos.

Como sabes, esta tienda de moda es una de las más avanzadas a su tiempo y ofrece máximas tendencias casi siempre sacadas de los que vemos en las pasarelas.

Descubre el bulo sobre Zara que todos nos hemos creído

En las etiquetas de tal tienda hay una figura geométrica y algunos usuarios comentan sus instrucciones. Como que el cuadrado que aparece quiere decir que cuando lavas la ropa y, una vez puesta, la prenda estará impecable. Cuando hay un círculo en la etiqueta, los usuarios dan a conocer, en las redes, que su la tela dará de sí. Y cuando vemos un triángulo, que entonces la ropa que vamos a comprar quedará algo más ajustada.

Pero, a veces, interpretar las etiquetas no siempre es fácil y podemos equivocarnos. Por esto, trabajadores de Zara han dado respuesta a estas afirmaciones y dicen que esto no es así.

Para tu información y según estos trabajadores, lo que indican tales signos en las etiquetas es que la ropa está clasificada según las diferentes secciones de Zara. Es decir, que la ropa es de Trafaluc, TRF, sección de Zara algo más casual; la de mujer y también la basic.

Algunos usuarios parecían estar indignados con las informaciones que se habían dado anteriormente puesto que todo ello confunde a los consumidores. Al no ser cierto, puede hacer que te hagas una idea equivocada de la ropa que compres y luego pensar o lavar tal prenda cuando realmente esto no es así.

Ante todo, hay que fijarse en las etiquetas cuando compramos ropa, tanto si es de Zara como si hablamos de otra tienda. Y en caso de no entenderlo, algo que puede suceder veces, entonces consultar a las personas que están en la tienda para que todo quede más claro. La verdad es que últimamente cogemos las prendas, creemos interpretar, no preguntamos nada y vamos a pagar.

Entonces la cosa no está clara y podemos confundirnos, ya no sólo con los signos antes dichos si no también con la manera en que lavamos la prenda y la podemos estropear al segundo lavado.

También creemos muchas cosas que vemos en las redes sociales cuando no son del todo ciertas. O son bulos o son personas que lanzan sus creencias sin estar informados realmente.