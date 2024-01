Los botines planos de Bershka en blanco rebajados: va a ser un básico en tu armario

Si no aprovechas las rebajas ahora ya vas a tener que esperar a más adelante, cuando tus tiendas favoritas tengan descuentos y las rebajas de verano. Por esto ahora puedes tener los botines planos de Bershka en blanco por un precio inferior.

Son elegantes y muy llevables porque buscas comodidad en cada una de las pisadas. Ya puedes comprar estas botas para la temporada en la que estamos antes de que se agoten, no quedan muchos números.

De rebajas: los botines planos de Bershka en blanco

Bershka siempre nos sorprende con sus diversas prendas y accesorios que aportan ese look tan juvenil que siempre quieres. Así vas vestida a la moda pero como a ti te gusta. Porque hay prendas algo más sofisticadas como tops metalizados o zapatillas de deporte de miles de colores o bien zapatos más informales para diario y vaqueros clásicos.

Así que tu eliges tu estilo o todos para diversas ocasiones. En estas prendas nos topamos con las botas elásticas planas y suela tipo track de color blanco que son pura tentación. Nos gusta su diseño, su originalidad y mucho más su precio al estar en rebajas por lo que debes comprarlas antes de que sea tarde.

Para que tengas claras sus medidas destacar que la altura del tacón es de 5,5 cm, con altura de la plataforma de 4,5 cm. Llevan AIRFIT®, la plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort. De esta forma vas siempre cómoda y por esto las puedes llevar a diario si vas al trabajo , debes andar o bien también si te vas a cenar, unas botas completas que tienes para diversidad de ocasiones.

Qué materiales llevan estas botas

Antes de comprar, debes saber de qué están hechas las prendas o accesorios. En este caso, se informa que su corte es de 70% poliuretano, 15% poliéster y 15% elastodieno, siendo el forro de 90% poliéster y 10% poliuretano, con la suela de 100% estireno butadieno estireno.

De qué forma las cuidamos

Las botas de Bershka son enigmáticas, tanto que no podemos dejar de mirarlas, y también lo harán los demás.

Para saber de qué forma hay que cuidarlas más, haz caso a las etiquetas porque cuidar de tus prendas es una manera de alargar su vida útil. Sigue las instrucciones de cuidado y lava tus prendas solo cuando sea necesario. Reduciendo los lavados y los secados alargamos la vida de nuestras prendas y reducimos el consumo de agua y energía.

En la misma web de Bershka informan que este calzado no debe lavarse, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco, y no usar secadora. Con ello puedes hacer un mejor mantenimiento porque a veces pasando un paño con agua y jabón neutro es la mejor manera de que estén limpias si se han ensuciado. Piensa que el color blanco es muy bonito pero es verdad que se verá algo más sucio antes que unas botas que son de un color más fuerte.

¿Qué descuento tienen los botines planos de Bershka en blanco?

Recuerda que estamos en rebajas y todo lo que podamos pagar ahora nos sirve para ahorrar y tener las prendas que queremos para este invierno habiendo gastado mucho menos.

Por esto tales botas estaban a un precio de 39,99 euros, y se quedan en 25,99 € , gracias al 35% de descuento que tienen ahora. Las tallas que puedes comprar en la tienda online son la 37, la 39 y la 41 y encima quedan pocos números.

Si vas a la tienda física, porque tienes una cerca de casa o bien pasas por alguna si vas al trabajo a diario, entonces también puedes comprar tales botas pero primero mira antes si están disponibles en tienda.

Otras botas que puedes comprar

En Bershka hay de todo como los diversos botines que también están en la tienda online y en descuento. Es el caso de los botines de tacón ancho con elásticos y en color negro, antes costaban 39,99 euros y los tienes ahora por 19,99 euros, también los botines negros acordonados de precio 35,99 euros, los botines acordonados metalizados que antes tenían un precio de 19,99 euros y ahora sólo cuestan 15,99 euros. A por ellos.

Y también tienes acceso a cantidad de ropa ya en segundas rebajas. Una ventaja si necesitas vaqueros, vestidos, faldas o bien blazers para ir a la oficina. Todavía hará frío , así que no tienes excusa para comprar abrigos tanto acolchados como otros de pelo siempre a buen precio. Dentro de la web verás las diversas secciones, tanto para hombre, mujer como para Bershka Teens y hasta rebajas. Si despliegas el menú para mujer entonces tienes desde rebajas a aquellas prendas clasificadas por tipo para que sea más fácil buscar para ti.

Tienes siempre la información que te interesa dentro de Bershka que aporta calidad y seguridad para hacer las compras.