Las botas de Marypaz que nos enamoran y no te vas a quitar en los días de lluvia. Quedan ideales con vestidos

Marypaz tiene las botas que nos enamoraran y no te vas a quitar en estos días de lluvia, quedan perfectas con vestidos. Este otoño debemos tener en cuenta que será uno de los más lluviosos de los últimos tiempos, si en 2022 no vimos llegar las lluvias prácticamente en todo el año, este 2023 parece que estamos en una tendencia totalmente distinta. El mal tiempo es una realidad que nos obliga a adaptar nuestro armario a la estación que estamos empezando. Toma nota de las botas de Marypaz que no puedes dejar escapar.

Marypaz tiene las botas que te enamorarán y no te vas a quitar en los días de lluvia

Los días de lluvia van a hacerte estrenar unas botas de Marypaz que te enamoraran a simple vista. Un tipo de calzado que se ha convertido en esencial en todos los sentidos, unas botas son la mejor opción para que nuestros pies se mantengan protegidos de la lluvia intensa de estos días.

Un tipo de bota alta atemporal. Este tipo de botas se llevan y se han llevado desde hace décadas, con lo que conseguiremos darle un tipo de estilismo espectacular en todos los sentidos. Una opción que no puedes dejar escapar de la nueva colección de Marypaz que seguro que te apasionará.

Un ante que le dará un aire boho a tus looks más especiales. La temporada requiere hacerte con un tipo de piezas que combinen a la perfección con un mar de tendencias entre las que destaca el estilo más bohemio o setentero, de la mano de unos vestidos que son realmente favorecedores.

El tacón tiene el tamaño perfecto. Si hay algo que queremos siempre, pero especialmente los días de lluvia es que llevemos un calzado cómodo que acabe siendo el que marcará la diferencia. MaryPaz cuida hasta el más mínimo detalle de la mano de un tacón que seguro que nos favorecerá mucho más de lo que nos imaginamos.

Son fáciles de poner y de quitar. La cremallera hace muy fácil de poner y de quitar este tipo de calzado que se adaptará a todos nuestros movimientos. Es el básico de esta temporada que acabará siendo uno de los complementos de la temporada. Tiene un precio de solo 45 euros y seguro que te enamorará nada más verlas y probártelas.