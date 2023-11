Los bolsos de Zara que no van a llegar al Black Friday: los quieren todas las pijas

Si crees que tus looks de otoño e invierno no están completos y les hace falta algún buen accesorio, tanto casual como más formal, dentro del catálogo de Zara puedes encontrar varios complementos interesantes. Son muchas las propuestas de esta marca que podrían ir bien con tus outfits, y en este caso vamos a quedarnos con los bolsos de Zara que no van a llegar al Black Friday.

Tenemos diversos modelos y muchos de ellos bajarán de precio en unos días. ¡Anótalos en tu lista de deseos!

Son los bolsos de Zara que no van a llegar al Black Friday

Bolso de hombro con brillos

Para salir de noche, pocas opciones son más recomendables que este bolso de hombro con brillos de dimensiones minimalistas. Posee un asa con detalle de nudos en los laterales y un cierre de cremallera ideal para guardar en él todos tus objetos personales.

El precio de este producto es de 19,95 euros.

Bolso de hombro ovalado

Si eres una fanática de los diseños revolucionarios, aquí tienes una opción que sobresale rápidamente por su formato ovalado. Disfrutarás de un bolso de hombro con forro interior y cierre mediante cremallera. Fácil de llevar, llamará la atención de todos. Lo tienes por sólo 19,95 euros.

Bandolera con detalle de cremalleras en la solapa

Otro accesorio que se sale de lo común es el de este bolso formato bandolera, con un bonito detalle de cremalleras en la solapa. Viene con un asa larga ajustable y un asa de hombro de cadena, de modo que vas a poder utilizarlo como te resulte más cómodo.

Ahora lo puedes comprar por 19,95 euros pero seguro valdrá menos en unos días.

Bolso formato city

Un complemento para el día a día podría ser este bolso formato city, con detalle de cremallera en la parte de delante. Incluye asa de mano, asa función bandolera ajustable y extraíble, y un cierre mediante imán que lo hace apto para diversos eventos.

En este caso, el precio del bolso es de 39,95 euros.

Bolso de hombro en piel

Por último, destacamos un bolso de primera calidad fabricado en piel con efecto de estampado animal, con asa de hombro y cierre de cremallera. Puedes usarlo a diario o reservarlo para ocasiones especiales. Y tiene unas medidas de alto x ancho x fondo de 53 x 32 x 9 cms. Su precio es de 119,00 euros.

Ya tienes variedad de bolsos para esta nueva temporada que no te puedes perder.