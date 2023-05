La tendencia ‘animal print’ que ha unido a la Reina Letizia y a Olivia Palermo

El estampado animal print está a la orden del día. Prueba de ello es que cada vez hacen más uso de él tanto personas de a pie como rostros conocidos, como es el caso de la Reina Letizia y Olivia Palermo. De esta manera, dos de las famosas más prestigiosas del panorama internacional han demostrado que este diseño ha llegado para quedarse, habiéndose reinventado con el paso de los años hasta ir adaptándose a los nuevos tiempos.

Son varias las ocasiones en las que en los últimos años doña Letizia se ha decantado tanto por bolsos como por zapatos con estampado de piel de serpiente en concreto. Unos diseños que han aportado a los looks de la consorte cierto desenfado y que demuestran que la esposa de Felipe VI está alerta de todas y cada una de las tendencias, haciéndolas suyas e incorporándolas a su armario del mismo modo que algunas de las modelos más reconocidas a lo largo y ancho del globo. Sin embargo, lo que tal vez ella misma no sabía es que existe una marca española nacida en 2019 que nació para dar a la exótica piel de serpiente pitón natural todo el protagonismo que merece. Esta no es otra que Monpetitpython, basada en diseños clásicos, elegantes y atemporales que dejan todo el peso a la singular piel de este animal.

Dentro de su amplia colección está el bolso Scarl de la firma en cuestión, hecho con piel de serpiente de pitón natural. Se trata de una edición limitada con un diseño clásico y elegante que le confiere la versatilidad para todas las ocasiones tanto del día como de la noche. Además, cuenta con un asa corta que permite llevarlo como bolso de mano y también una cadena metálica extraíble en el interior por si se prefiere llevar al hombro o cruzado con un delicado cierre oculto de imán y forro interior de algodón y vacuno.

Pero las alternativas no quedan ahí, y también existe Esgy, un diseño de Monpetitpython que está basado en un bolso de piel de serpiente pitón natural de edición limitada. Cuenta con cadena metálica que permite llevarlo como bolso bandolera al hombro o cruzado, contando con un cierre de cremallera y bolsillo interior cerrado también con cremallera, además de forro interior de algodón. Sin duda alguna, un diseño clásico y elegante que le da cierta versatilidad para todos los momentos cotidianos de una persona dinámica.

Si estás dispuesto a hacerte con un bolso de este estilo sin renunciar a la marca España, probablemente los maestros artesanos de Ubrique de esta firma sean tu mejor opción, pudiendo sentirte como la mismísima Reina Letizia u Olivia Palermo sin tener que salir del país y apostando por un diseño clásico de líneas limpias, acabados de alta calidad y fabricación artesanal dentro de nuestras fronteras.