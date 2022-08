El bolso de Pedro del Hierro rebajado un 74%: ¡está de lujo!

Los productos de Pedro del Hierro suelen ser bastante caros y no son pocas las personas que esperan a la temporada de rebajas para hacerse con estos artículos pagando mucho menos de lo que costaban durante las primeras semanas de la primavera/verano. Es el caso del bolso del Pedro del Hierro rebajado un 74%.

Nos detenemos en un accesorio que ahora solamente tiene un precio de 49,00 euros cuando su coste de lanzamiento era de 189,00 euros. Hablamos de este exquisito bolso baguette bandolera, un must para complementar tus outfits.

Cómo es el bolso de Pedro del Hierro rebajado un 74%

De color marrón oscuro y disponible de forma online para aprovechar esta promoción desde cualquier parte de España, este bolso en piel ha sido realizado en una agradable combinación de napa y serraje de alta calidad que se elaboró adoptando prácticas textiles más sostenibles.

Un producto de nivel, cargado de detalles

Más allá de lo mencionado respecto al uso de energías renovables para la confección de este bolso, no podemos no centrarnos en características como un cierre mediante cremallera que le da una enorme tranquilidad a su propietario sabiendo que todos los objetos de valor están seguros.

Si echamos un vistazo al interior, nos encontramos con que ha sido forrado en un tejido efecto lino. Además incorpora un bolsillo con cremallera para los elementos más pequeños, esos que no queremos que queden sueltos por miedo a que se pierdan ni tampoco que estén rozando o golpeando con otros.

A la hora de trasladarlo, las cosas se vuelven muy fáciles gracias al asa multifuncional también en piel que puede utilizarse tanto al hombro estilo baguette como con correa a modo de bandolera. Independientemente de la posición, siempre quedará visible el logotipo grabado en la parte frontal, una prueba para todos los demás sepan que es un bolso Pedro del Hierro auténtico.

Cuidados simples para que te acompañe durante años

Por otro lado, el propio fabricante nos acerca algunos cuidados muy sencillos que nos ayudarán a mantenerlo en las mejores condiciones posibles, en el mismo estado en el que lo hemos recibido en nuestro domicilio.

Al estar compuesto en piel de vacuno, no hace falta lavarlo ni blanquearlo, ni tampoco se debe secar en secadora, planchar ni lavar en seco. Todo lo que se necesita es un limpiador específico para estos materiales que no sólo evite que se dañe sino que quite las suciedades. Con eso y la rebaja actual, vas a poder amortizar esta inversión en un bolso único.