Nagore Robles sabe que la moda «low cost» es una de las claves para vestir bien si la necesidad de gastar demasiado. La colaboradora y presentadora de Mediaset suele tener preferencia por las prendas de Zara y en concreto, apuesta esta temporada por una blazer de la firma de Inditex, que ha mostrado en redes sociales y que ha provocado que se convierta en una de las chaquetas más vendidas de Zara en los últimos días.

La blazer de Nagore Robles la tiene Zara a un precio de escándalo

Sabemos que las blazer son un «must have» de esta temporada, por lo que si estás buscando poder lucir un look de moda y que además sea acertado para combinar incluso con un abrigo encima, nada como elegir una blazer con pantalón o falda a juego.

Un estilismo de diez que Nagore Robles también luce en redes sociales y que ha provocado que la blazer más bonita de Zara para esta temporada comience a agotarse en sus tiendas.

La ex-concursante de Gran Hermano, convertida ahora en colaboradora y presentadora de éxito, ha mostrado un total look de blazer+falda en color verde que como ella misma ha mencionado en Instagram pertenece a la nueva colección de otoño-invierno de Zara. Un look perfecto que además ha combinado con una gabardina de estilo clásico aunque con diseño oversize, camiseta y botas altas de estilo militar, lo que ha resultado en uno de los mejores looks de otoño de los últimos días.

El estilismo al completo es un auténtico acierto, pero lo que más ha llamado la atención a las seguidoras de Nagore Robles ha sido la chaqueta blazer dado que cuenta con ese bonito tono en verde caqui que es ahora tendencia.

Una chaqueta blazer que se va a convertir en una de las prendas a las que le saques mayor partido esta temporada. Con un diseño cruzado de estilo oversize y cuello solapa, esta blazer de Zara tiene un precio de 39, 95 euros (tallas desde la XS a la XL) y si queréis comprarla en otro tono, que sepáis que también se vende en color arena y en color negro, aunque es la verde la que mejor os va a quedar y de hecho la que mejor se está vendiendo así que si te gusta, no tardes en ir a por ella antes de que se agote.