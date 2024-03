El blazer efecto ante que es ideal para llevar con vaqueros campana está en Stradivarius por menos de 40 euros

Hay prendas que no entienden de temporadas ni de estaciones. Entre ellas, esta americana regular fit efecto ante de Stradivarius. Puedes lucirla en todo tipo de veladas, desde informales hasta formales, ya que combinará sin problemas con distintos looks. Es el blazer efecto ante.

¿Cuáles son las características del modelo y por qué es una de las prendas que no debe faltar en el armario femenino?

El blazer efecto ante

¡Si buscas una americana efecto ante, no olvides elegir aquellas que cubren diferentes situaciones de uso!

Sus detalles más llamativos son el cuello solapa y manga larga acabada con botones, los bolsillos delanteros de plastrón y falso bolsillo de vivo en pecho, el bajo acabado con abertura en espalda y el cierre frontal con botones.

Pero el principal protagonista resulta su tejido suave efecto ante que le proporciona un aspecto y un tacto agradable. Su tela transmite seriedad y confianza.

El caramelo, uno de los colores de moda

De igual forma que se lleva en el cabello, esta temporada primavera/verano, al igual que la anterior otoño/invierno, estará marcada por la presencia del color caramelo.

Suponiendo una variante de los marrones clásicos, este tono es menos conocido pero aún así apto para entornos profesionales, por lo que lo llevas a la ofi sin problema. Puedes asistir a dar clases en la universidad o a una reunión de negocios, con la tranquilidad de que llevas una prenda sofisticada.

En cuanto a las tallas, está disponible desde la XS hasta la XL. Tendrás que seleccionar la talla que mejor se adapte a tu cuerpo, recordando que es una prenda regular fit -no tan ajustada como las slim fit- y que tienes una guía de tallas en la web de la firma.

¿Con qué materiales se elabora el blazer efecto ante?

Esta americana de la marca es fabricada con una mezcla de 93% poliéster y 7% elastano. Este textil híbrido especial, desarrollado para algunas de las prendas de las colecciones primaverales de Stradivarius, es resistente y durará si lo cuidas cuando lo utilizas.

Tienes que asegurarte de no lavarlo, no aplicarle lejía ni blanqueador, no plancharlo ni tampoco introducirlo en la secadora. Entonces, ¿cómo limpiarlo? Sugieren una limpieza en seco con tetracloroetileno. ¡Recurre a un experto en la materia!

Y ante cualquier duda, tienes por un lado la etiqueta donde está toda la información, y por otro, consultar con la tienda que te dará toda la información que realmente precisas.

¿Cuál es el precio del blazer efecto ante?

Cuesta 39,99 euros, y resulta ser un precio accesible para las mujeres profesionales que probablemente serán las más interesadas en comprarla. Sin importar a qué te dediques, sin embargo, puedes sumarla a tu armario para combinarla con jeans y una camisa o camiseta. Diseña outfits que la tengan como principal protagonista, acompañándola con accesorios y complementos del mismo tono.

¿Cuáles son los gastos de envío de Stradivarius?

Para más información debes saber cómo comprar en esta tienda. Pues los gastos de envío a las tiendas físicas de Stradivarius siempre son totalmente gratuitos. En este caso, al superar los 30,00 euros, puedes optar por otras modalidades de envío gratis como los envíos estándar a domicilio, express a domicilio o punto de recogida.

Finalmente, las entregas programadas para el siguiente día laboral -si compras antes de las 14 hs- tienen un coste de 3,95 euros.

Si tarda más o menos en llegar la entrega del pedido, esto va a depender de tu ubicación como de otros factores, pero suelen ser las siguientes:

Estándar domicilio – Te llegará entre 1 y 3 días laborables

Express domicilio – Te llegará entre 1 y 2 días laborables

Recoger en tienda – Te llegará entre 1 y 3 días laborables

Punto de recogida – Te llegará entre 1 y 3 días laborables

¿Cuáles son los plazos de devolución?

Tienes 30 días desde la fecha de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución en caso de que no estés satisfecha. Solamente debes registrarte en la web de Stradivarius, rellenando lo datos personales y solicitando la etiqueta correspondiente. Asimismo puedes devolver los productos en las tiendas físicas, presentando el ticket de la compra -sea en papel o electrónico-.

Las devoluciones en puntos de entrega tienen un precio de 1,95 euros que se descontará del reembolso.

¿Cómo y cuándo se recibe el reembolso de la devolución?

Al devolver el producto, se hace una verificación de su estado y, si todo está en orden, se realiza la devolución del dinero. Recibirás el importe mediante la misma forma de pago de la compra, en un tiempo estimado de 7-14 días, según tu banco.

Ahora bien, si te acercas a alguna de sus tiendas a devolver el producto la validación de la devolución será inmediata.

Tienes toda la información que precisas en la web o bien en tu tienda más cercana, si vas, comprueba antes que está la chaqueta para comprar.