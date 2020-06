Los beneficios del veneno de abeja en la piel

Verás que algunos cosméticos llevan diversos ingredientes y principios activos. Es el caso del veneno de abeja que aporta beneficios para la piel. Pues según Beauty Concept, The Your are Princess, la misma Kate Middleton explica que ha recurrido a este ingrediente para mejorar el aspecto de su piel.

La apitoxina también ha conquistado a otras celebrities como Claudia Schiffer, Victoria Beckham o Jennifer López.

La doctora Karina Reiss del departamento de dermatología de la universidad Christian-Albrecht, en Alemania, explica que el veneno de abeja es capaz de estimular la producción de colágeno en la piel y de mantener su elasticidad.

Vitaminas y minerales

Esta sustancia, que se ha usado desde muy antiguo, contiene diversidad de vitaminas y minerales, tales como magnesio, fósforo, calcio y proteínas. También posee melitina, que induce la producción de cortisol y previene la destrucción celular.

Reducción de arrugas y más

Con ello podemos gozar de una mejor piel. Por ejemplo, redefine el óvalo facial, con un claro efecto tensor y reafirmante. Esto ayuda a reducir las arrugas y líneas de expresión.

La alternativa al botox

El veneno de abeja constituye una clara alternativa a aquellos tratamientos de botox, por lo que ayuda a reformular colágeno y repara las células dañadas.

Más beneficios

Se ha demostrado también su eficacia en tratar hernias discales, dolores de espalda, artritis o artrosis. Ahora bien si tenemos alguno de estos problemas, lo mejor es acudir al médico y no aplicarnos remedios que nos sabemos cómo pueden funcionar.

Mientras que el veneno de abeja ofrece un efecto desinflamante importante que suele actuar sobre huesos, articulaciones y músculos. También es un gran dilatador de los vasos sanguíneos, y tiene propiedades anticoagulantes y antirrítmicas.

Crema con veneno de abeja

La firma de belleza You Are The Princess ha formulado una crema hidratante con una elevadísima concentración de principio activo. Posee este ingrediente en más de un 15% de principio activo.