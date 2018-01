Raro es el día en el que Pilar Rubio no nos regala algún titular de estilo. La colaboradora de El Hormiguero, que se encuentra inmersa en su tercer embarazado, no oculta su barriguita y ha dejado claro que su estado no supone ningún impedimento para ser fiel a su estilo. E igual que no renuncia a su línea ‘fashion’, la presentadora tampoco está dispuesta a despedirse de su filosofía de vida, que, como en anteriores ocasiones, la está acompañando para afrontar los nueves meses de gestación.

Deporte y alimentación saludable. Estos son dos de los pilares principales del estilo de vida de la ‘celeb’, que ha compartido con sus seguidores de Instagram cómo se prepara para su puesta a punto y dar la bienvenida al que será su tercer hijo con el futbolista del Real Madrid, el capitán Sergio Ramos.

Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) el Ene 9, 2018 at 3:48 PST

Aro de pilates, ‘fitball’, cintas… Rubio ha echado mano de alguna de las herramientas más populares de las salas de entrenamiento para sacar el máximo partido a ejercicios sencillos y bien ejecutados, como sentadillas o elevaciones laterales. Unas prácticas totalmente recomendadas para la preparación de las futuras mamás, que han llevado a cabo anteriormente otras ‘celebs’ como la actriz Amaia Salamanca, la argentina Carla Pereyra o la modelo Malena Costa.

La colaboradora, que presume de barriguita hasta en el gimnasio, se ha decantado por un cómodo estilismo ‘fitness’ de Nike, con top fucsia y mallas corsario, para cumplir con los ejercicios establecidos en su tabla de entrenamiento.

Así, fiel a una rutina de ejercicios moderados, Pilar se prepara con la mejor de las actitudes y un estilo de vida de lo más saludable para dar la bienvenida al que será hermano de los pequeños Sergio Jr y Marco.

¿Quieres descubrir el lado más ‘sporty’ de la colaboradora? ¡Haz clic en la galería!