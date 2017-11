Kim Kardashian no necesita desnudarse para vender los productos de su línea ‘KKW Beauty’. Todo lo que lleva su lleva su sello es sinónimo de éxito y, sin embargo, la reina de ‘Keeping Up With The Kardashian’, que conoce de primera mano la estrategia que mejor -y más rápido- funciona, no ha dudado en prescindir de ropa para promocionar su último y esperado lanzamiento. Así, a través de su cuenta de Instagram, que es seguida por más de 104 millones de followers, la celeb ha mostrado su cuerpo pintado con los nuevos cosméticos de su colección.

Si sus seguidores esperan ser sorprendidos, Kim no decepciona. La líder del clan se ha sumergido en su campaña más arriesgada para el lanzamiento del nuevo producto estrella de la gama: un set de cinco brillos labiales con sus sombras de ojos correspondientes, que saldrá a la venta el próximo 1 de diciembre.

Nada en Kardashian es ordinario y para la promoción de estos nuevos aliados beauty, que han sido bautizados como ‘Ultralight Beams highlighters & glosses’, ha decidido untar su cuerpo en brillo labial. No hay campaña más efectiva.

Como era de esperar, la imagen, tomada por el director creativo Marcelo Cantu, ha superado de largo el millón de likes y los ingresos millonarios están más que asegurados. Sin embargo, lejos de ser original, la fotografía nos recuerda a aquella que Beyoncé protagonizó como portada del magazine californiano ‘Flaunt’.

Desde que se convirtiera en madre por segunda vez, en diciembre de 2015, la empresaria ha conseguido adelgazar 30 kilos tras ponerse en manos de su nueva personal trainer, la culturista Melissa Alcantara. La evolución física de Kim es asombrosa, tanto que la socialité puede presumir hasta de abdominales, y, como una imagen vale más que mil palabras, su última campaña de ‘KKW Beauty’ se ha convertido en la prueba más fiable.

