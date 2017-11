Ser una de las celebridades más influyentes a nivel internacional no implica tener que invertir grandes sumas de dinero en cosméticos. Victoria Beckham lo ha demostrado al desvelar uno de sus trucos de belleza mejor guardados: 15 euros es todo lo que invierte en su crema corporal favorita. En recientes declaraciones al portal web especializado Into the Gloss, la diseñadora confesó que Skin Food de Weleda es su básico imprescindible para mantener su piel nutrida e hidratada.

“Me gusta porque no es particularmente cara y se puede encontrar en cualquier lugar”, reveló Victoria. Se trata de uno de los productos estrella de la firma especializada en cosmética natural, dada su gran versatilidad para reparar cualquier zona del cuerpo. Especialmente indicada para pieles muy secas, agrietadas y dañadas, calma y protege la piel de las agresiones externas sin contener ingredientes agresivos como conservantes, colorantes, perfumes sintéticos, ni sustancias de origen petroquímico.

Del mismo modo, la ex Spice Girl declaró que le encanta su textura “espesa y mantecosa” e incluso, se atrevió a dar su propia receta para conseguir prolongar el efecto de su bronceado: “La mezclo con aceite de coco, el mismo que uso para cocinar, y cubro todo mi cuerpo. Supongo que habrá personas a las que no les guste la sensación grasienta, pero ayuda a mantener el color. Siento realmente cómo se funde con mi piel, cómo la absorbe por completo”.

A sus 43 años, Victoria Beckham acaba de lanzar su propia línea de cosméticos para Estée Lauder y tiene claro qué es lo mejor para ella. Después de su época más experimental como estrella de la música, ha alcanzado la madurez suficiente para conocerse a sí misma y saber qué le resulta más adecuado. “Cuanto más envejezco, más se tranquiliza mi piel. La solía tener bastante mal cuando era más joven. Afortunadamente, ya no tengo que preocuparme demasiado por eso; con el tiempo, aprendes lo que funciona para ti”, confesaba orgullosa en la misma entrevista.