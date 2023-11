Las bailarinas elegantes y versátiles de Hipercor, que arrasan y que cuestan 25 euros

En el mundo de la moda, nunca se puede dar una tendencia por perdida y este otoño-invierno no es la excepción. Estos últimos meses, se han celebrado las distintas semanas de la moda y las calles se han convertido en auténticos escaparates de estilo. Uno de los elementos que ha protagonizado los estilismos de las insiders y que regresa esta temporada con más fuerza que nunca han sido las bailarinas. Uno de los calzados más atemporales y que promete dejar los tacones guardados en el zapatero. Este icónico zapato, que se caracteriza por su comodidad y versatilidad, ha vuelto a convertirse en tendencia y ha protagonizado los estilismos de las prescriptoras de moda.

Las bailarinas, o también conocidas como flats, son un tipo de calzado bajo y cerrado que se parecen a los zapatos de ballet. Durante todos estos años, han sido un clásico en cualquier zapatero, debido a su versatilidad y comodidad. Sin embargo, estas últimas temporadas, las tendencias se inclinaron hacia zapatos de tacón alto, con diseños llamativos, relegando a las bailarinas a un segundo puesto.

Bailarina de piel combinada / Hipercor

A pesar de ello, como suele suceder en la moda, lo que una vez fue olvidado ha regresado con más fuerza. Esta temporada otoño-invierno, las bailarinas se han reinventado, ofreciendo una amplia variedad de estilos, colores y materiales que hacen que se adapten a las tendencias actuales. Desde modelos clásicos en cuero, hasta diseños más atrevidos que combinan estampados y detalles decorativos. Han sido muchas las tiendas que se han sumado a crear el zapato más aclamado de este temporada, pero sin lugar a dudas, las bailarinas más estilosas y versátiles son las de Hipercor.

La comodidad: la clave de este calzado

Bailarina escotada combinada de serraje / Hipercor

Uno de los principales motivos por el cual las bailarinas han vuelto, ha sido por su comodidad. A diferencia de los tacones, este calzado es ideal para llevarlo durante largos periodos de tiempo, aportando estilo y sin perder el confort. Además, ahora que llegan unos meses en los que el frío hace claro acto de presencia, este calzado es una opción para combinarlo con medias tupidas, calcetines de algodón, pantalones largos, faldas largas o vestidos midi, manteniendo los pies calentito sin renunciar al estilo.

Cómo combinar las bailarinas este otoño-invierno

Otro aspecto de las bailarinas es su versatilidad. Es un calzado que puede adaptarse a una gran variedad de ocasiones, desde looks casuales hasta estilismos formales:

Look casual de día: Para un estilismo cómodo, las bailarinas pueden combinarse con unos jeans y una camiseta suelta. Además, para no pasar frío, lo ideal sería añadir al outfit un jersey de punto o una chaqueta, para que las bajas temperaturas, no arruinen los planes.

Bailarina de piel con empeine onda / Hipercor

Oficina con estilo: Las bailarinas también son el calzado ideal para ir al trabajo. Se pueden combinar con un pantalón de vestir, un vestido de largo midi o una falda lápiz para un look clásico, elegante y profesional.

Noche de fiesta o evento: Durante estas semanas, en las que los eventos reinan las agendas, las bailarinas son el zapato elegido para aguantar cualquier aventura que se presente. Para una ocasión especial, este calzado con detalles, como pueden ser las lentejuelas o los brillos, se convierte en un must.

El modelo más elegante / Scandal54

Toque deportivo: Las bailarinas también pueden ser parte de un atuendo más sport. Se pueden combinar con leggings y una chaqueta deportiva para un aspecto más casual y sin perder el estilo.

Estas son las bailarinas de Hipercor que han conquistado ya a las prescriptoras de moda

En Hipercor se puede encontrar una gran variedad de bailarinas, ideales para cualquier ocasión y a un precio muy competitivo. Todas ellas coinciden en que son elegantes y versátiles. En tonos pasteles, bicolor, con tacón, con detalles, o simplemente el clásico modelo negro, son algunos de los ejemplos que ya han arrasado estas semanas. Estos diseños están confeccionados en piel y están disponibles por 25 euros.