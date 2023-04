Así es el chaleco del verano que se agota en Springfield: te lo pondrás con todo y no te dará calor

Los chalecos vaqueros son un interesantísimo complemento para las camisetas y las camisas cuando llegan las estaciones cálidas. Todavía quedan algunas noches frescas por delante, y gracias a ellos podrás lucir a la moda sin sufrir el cambio de temperatura. Echando un vistazo al catálogo de las principales firmas de moda, vemos el chaleco del verano que se agota en Springfield.

Nos encontramos entonces con un producto que supone una gran oportunidad porque tiene un descuento del 33%. Siempre que te des prisa para comprarlo, vas a poder hacerte con él por solamente 39,99 euros, cuando su precio original era mucho más elevado, de 59,99 euros. Estarás ahorrando 20 euros, que puedes aprovechar para el resto de tu outfit veraniego.

El chaleco del verano que se agota en Springfield

Un clásico en versión moderna

Los chalecos denim son un artículo clásico en lo que respecta a las tendencias femeninas, pero éste de High Spirits reversiona aquellos tradicionales chalecos vaqueros con algunos detalles que lo convierten en una prenda pensada para estos tiempos.

De color azul medio y disponible en tallas de la S a la L, algo que no deberías olvidar al momento de la adquisición del mismo, destaca por su diseño entallado con escote de pico, con dos bolsillos de vivos en el delantero, con cierre de botones y con acabado de picos en los laterales. En esos pequeños elementos está la diferencia entre los demás chalecos vaqueros y éste en Springfield.

Materiales y cuidados

Esta prenda está compuesta en una mezcla 71% algodón, 25% poliéster, 2% viscosa, 2% elastano, y entre sus cuidados sobresale que puede ser lavado a máquina a una temperatura máxima de 30° C y también planchado a una temperatura de no más de 110° C.

Envío y devoluciones

Los envíos a las tiendas de Springfield son totalmente gratuitos, y tendrás tu pedido listo para recoger de 3 a 5 días laborables. Dispones de 30 días para realizar tu devolución a través de cualquiera de los métodos que figuran en la web de la firma.

Con qué nos lo ponemos

Con variedad de prendas, como el vaquero de color azul medio para tener así un conjunto bien resultón que además compras en la misma web.

Es bien fácil y no te costará nada porque no tendrás ni que moverte de casa para tener accesos al chaleco de forma cómoda.

Lo tienes para llevar en cantidad de ocasiones sea una fiesta o bien como complemento a la hora de pasear por la tarde.