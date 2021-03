La artista chilena Paloma Mami presenta su nueva colección en Bershka

Paloma Mami es una de las cantantes de origen chileno más conocidas que ha colaborado en la nueva colección de Bershka. Mami ha presentado su último trabajo como artista ‘Sueños de Dalí’ una obra que sorprende a su público. Si nunca habías visto o escuchado nada de esta joven, podrás comprobar todo su talento artístico gracias a Bershka. Al igual que Rosalía Mami ha cosechado una carrera de éxitos en Estados Unidos. No solo se atreve con la música, sino también con la ropa, con su estilo característico podemos disfrutar en esta edición limitada de Bershka de todo el arte de Paloma Mami.

Así es la nueva colección de Paloma Mami en Bershka

View this post on Instagram A post shared by Bershka (@bershka)

Bershka nos ofrece la posibilidad de hacernos con unas prendas de edición limitada firmada por Paloma Mami. En la presentación de esta colección ha incluido el nuevo single de la cantante, Traumada. Ella pone voz a unas prendas que están destinada a agotarse por momentos. Si te encantan las piezas con alma, diferentes y originales, con Paloma Mami puedes hacerte con una colección que destaca, gracias a Bershka en formato low cost.

Brillos, comodidad y transparencias, son los sellos de identidad de estos diseños. Con ellos podremos disfrutar de un estilo cuidado, de prendas que realmente son capaces de destacar sin nada más que pequeños detalles. Esta cantante ha incluido frases de sus canciones, caras o su propio nombre en cada una de las prendas que forman parte de esta colección. Paloma Mami está mezcla entre Kardashian y Rosalía que triunfa en medio mundo ha aterrizado en Bershka para triunfar.

El chándal y los tops son dos de los elementos básicos que se fusionan con originales camisetas. La de Paloma Mami es una colección que nos invita a salir, bailar y ponernos en forma con mucho estilo. Por unos 30 euros podemos hacernos con cada una de estas prendas que no encontraremos en cualquier otro lugar. Bershka apuesta por la originalidad y el estilo en cada una de sus prendas.

Si quieres apostar por el diseño sin perder de vista el presupuesto, no temes arriesgarte y deseas salir un poco de la norma, Paloma Mami te ayuda. Su colección está destinada a ser una de las más demandadas en Bershka. Alguno de los modelos se ha empezado a agotar de la página web y están causando sensación en las tiendas. No te quedes sin ellos, los vestidos son dignos de una Kardashian y la ropa de deporte les añadirá comodidad y elegancia a tus looks.