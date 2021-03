Apunta estos tips para relajar los músculos faciales

Cuando estamos algo estresados no nos damos cuenta de que tensamos los músculos. Ya sabes que para obtener una vida mental algo más saludable lo importante es hacer ejercicio y controlar la respiración. Y hay más porque también puedes relajar los músculos faciales. ¿Sabes hacerlo?

Los diferentes ejercicios que podemos practicar a diario para mejorar estos músculos nos ayudarán a liberar nuestras tensiones.

Ser consciente de que tensamos los músculos

Muchas veces no aplicamos remedios porque no somos conscientes de que tensamos estos músculos faciales y esto no es nada bueno para nuestro rostro. La piel también sufre. Así primero hay que saber lo que no hacemos bien y observarnos.

Relax muscular

Es fácil de decir, pero más complicado de hacer. Esto debe hacer a diario o bien cuando notamos que estamos más tensos cuando realizamos diversas tareas, algunas veces relacionadas con nuestro trabajo.

Este relax muscular debe hacerse siguiendo varios pasos, desde respirar profundamente, moviendo los músculos de la cara varias veces, luego toca fruncir el ceño, cerrar y abrir los ojos varias veces, reposar los músculos faciales y volver a repetir estos ejercicios.

Masajes faciales

Para cuidar la piel del rostro y para relajarnos, los masajes faciales son un gran hallazgo. Para ello es mejor acudir a un profesional para no hacernos daño y de paso nos puede aplicar aquellas cremas y tratamientos para cuidar la piel de esta zona.

En casa, de manera más rudimentaria, podemos hacer estos masajes con los dedos, pasando por todo el rostro, pero siempre de forma suave.

Estirar los músculos faciales

Otra manera de relajar esta zona de nuestro cuerpo es estirar. Lo debemos hacer a diario con nuestro cuerpo y no está de más también en el rosto. Hay muchas maneras de hacerlo y se realizan ejercicios similares al relax muscular visto anteriormente.

Meditación

Para reducir el estrés de forma general y concretamente en esta área debemos tomarnos la vida con otra filosofía, respirar y aprender a meditar. Verás como en poco tiempo te sentirás mejor y dejarás de tensar los músculos.

Ejercicio físico general

Veíamos antes cómo ejercitar los músculos faciales, pero esto debe ir acompañado de un ejercicio físico general diario. Así reduciremos nuestro estrés.

Consejos