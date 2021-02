Apunta estos looks de oficina con estas ideas

Si eres de esas suertudas cuya empresa ha implementado un modelo híbrido en el que todavía puedes ir a la oficina algunos días de la semana (algo que aunque antes formaba parte de la aburrida rutina, ahora casi agradecemos) tienes la excusa perfecta para ponerte tus looks de oficina favoritos y dejar huella con tu estilazo.

Por eso si eres una amante de la moda, apunta estos tips y empieza a elaborar los outfits con los que triunfarás ¡también entre semana!

Siéntete como en casa

Si algo hemos aprendido de los meses de confinamiento y teletrabajo, es que estar sentadas todo el día delante del ordenador requiere mucha fuerza de voluntad y por supuesto un entorno agradable que promueva y motive la productividad.

Y, claro, no hay nada que nos haga sentir más preparadas y concentradas que esa sudadera calentita o suave que nos ha acompañado tantas tardes frente al escritorio o ese pantalón que no se clava en ninguna parte y que hemos deseado poder llevar a todas horas aunque sea de pijama.

Por ello (y como el objetivo es trasladar ese sentimiento a la oficina) debes apostar por prendas que se parezcan lo máximo posible a esas que ya te han dado buenos resultados: de esa manera conseguirás sentirte a gusto (quizás también con la ayuda de un par de elementos más que hayas tenido en casa como un olor concreto o unos calcetines calentitos), mantener la productividad y dejar a todo el mundo sorprendido con tu increíble actitud trabajadora.

Apuesta por el clásico traje con un giro

También en la línea de acomodarnos en lo más confortable, te proponemos que busques un nuevo traje que te haga sentir una absoluta boss girl pero que incluya algo distinto como un bajo ancho o una americana cropped, ambas de lo más cómodas, igualmente formales y con un toque de personalidad de lo más creativo.

Ello demostrará tu buen gusto, elegancia y clase al escoger ropa de oficina ¡y es que además estarás increíblemente cómoda! Seguro que alguna compañera no tarda en copiarte el look.

Ten varias capas a tu disposición

Si algo tienen en común las oficinas y los meses de entretiempo ¡es que pocas veces es sencillo predecir ¡cuál será la temperatura que haya! Por ello uno de los mejores trucos que te podemos dar es llevar varias capas finas que puedas poner y quitar según tus necesidades.

Una camisa o una blusa ligera en primer lugar (que también podría ser una camiseta fina de cuello alto), seguida -por ejemplo- de un chaleco de punto, donde puedes incluir un jersey suave con botones (al estilo cárdigan) o un chaleco y encima tu chaqueta favorita o un pañuelo agradable y calentito combinado con una sobrecamisa.

Con todo ello te garantizamos que estarás de lo más cómoda en todo momento, pues no siempre es fácil vestirte para ir a trabajar.

Cambia tu paleta de color habitual

Tanto si eres fan de la combinación black and white, como si lo tuyo siempre han sido los tonos tierra y beige, atrévete con algo nuevo (no solo prendas sino también combinaciones) que te haga sentir diferente y que estás arriesgando.

Salir de tu zona de confort y que alguien piropee tu elección te hará sentir valiente y empoderada ¡y que mejor para una jornada de trabajo!

Si no sueles introducir colores vivos en tus looks de trabajo inténtalo también: no hace falta que sea una combinación demasiado arriesgada, con ir toda de negro e incluir un accesorio que de la nota de color ¡será suficiente!

Un truco es ir probándolo poco a poco hasta que des con el outfit que mejor te hace sentir.

Por si no conoces la psicología del color, hay una gran cantidad de teorías que la respaldan y que pueden parecerte interesantes así que ¿por qué no beneficiarte de las propiedades de cada tonalidad y usarlas a tu favor?

Comfy también en la ofi

¿Y por qué no trasladar esa comodidad de nuestra casa a la oficina? Así entre los looks de oficina que triunfan está la moda comfy. Sí, porque es tendencia y porque si vas a pasar horas en este lugar, mejor que estén algo más ligera.

Entonces puedes plantarte tus leggins con lo que quieras en la parte superior. Un vestido ancho para ir algo más cómoda. La sudadera aquella que sueles ponerte en algunas ocasiones en casa y por supuesto las deportivas.

Este objeto, casi de lujo (porque se ha convertido casi en imprescindible) te lo puedes plantar con tu traje chaqueta, con jeans, leggings, con vestido sea más de sport o bien super elegante. Al final, si sabemos que vamos a estar muchas horas sentadas delante de un ordenador, nada mejor que los jogging o bien otro pantalón más ancho y que no apriete. Con estos looks de oficina triunfas seguro.