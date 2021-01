Mucho tiempo hemos tenido ya para estar en nuestra zona de confort con pantalones pitillo, de tiro alto, de chandal, incluso para los pantalones rectos de traje o los mom jeans y por ello está a punto de sonar la alarma que indica que el período de llevar pantalones aburridos ¡ha terminado! Por esto apuesta por los pantalones más originales este 2021.

Sí, son cómodos, pegan con todo y son una apuesta segura para pasar desapercibida, sobre todo los más oscuros pues podrán cuestionarte la blusa, los zapatos o el bolso e incluso alguno de tus accesorios pero… ¿quién va a reparar en tus pantalones?

Pues, a partir de ahora, todo el mundo, pues 2021 es la puerta hacia la creatividad que te permitirá expresar a los cuatro vientos tu personalidad ¡también a través de tus pantalones! Así que ponte a prueba y analiza tu armario: si llevas más de 5 días llevando vaqueros (aunque sean distintos entre ellos) necesitas un cambio de actitud ¡y las propuestas que te enseñaremos a continuación serán esa primera fase por la que deberás pasar!

¿No has visto alguna vez a alguien con estilazo y has pensado “me encanta, pero yo no podría ¡no sabría!”? Pues llega el momento de averiguar cómo es tu verdadera personalidad y de ponerte a prueba.

¿Cuál de estos impactantes pantalones más originales va más con tu personalidad?

Le contarás a todos su historia

Además de ser un pantalón muy bonito y atemporal (pues podrás ponértelo tanto en octubre con unas botas negras por sus colores tan otoñales como en verano con un top blanco por su tejido tan agradable), este diseño de Paloma Wool esconde toda una historia detrás y es que está inspirado en un cuadro ‘Las Dos en el Jardín’ de la artista Astrid Terrazas dónde se representa a ella misma junto a su amiga Tessa creciendo a partir de una bonita planta.

En fin, toda una escena inspirada en una escapada que hicieron juntas y que empezó siendo un sketch en un diario de viaje. El pantalón resultante de esa bonita historia es de lo más rockero ¡y es imposible que esas llamas dejen indiferente a alguien!

Si eres de esas personas a las que el naranja les da un subidón de energía, ya sabes cual puede ser tu próxima compra. Además si te gusta destacar, con estos pantalones no vas a pasar nada desapercibida, eso está asegurado.

Un black&white que deja huella

Ancho, cómodo y de tiro alto, seguro que si se lo hubieras visto a alguna influencer en un aburrido color beige te hubiese parecido bien, pero ‘bien’ sin más es aburrido, nada excepcional: seguro que lo tendrán igual otras cien chicas con las que si te juntaras, parecería que vais de uniforme así que, ¿por qué optar por una moda que todo el mundo sigue cuando puedes tener algo que nadie más tendrá? Solo apto para valientes, este pantalón que diseñó Miranda Makaroff para Desigual ¡es toda una obra de arte!

En este caso se combina con varios colores en la parte superior y con deportivas. Pero esta bicolor, negro y blanco es perfecto para dejar complementar con un top blanco o negro en la parte superior.

Romántica y a la vez luchadora

¿No es perfecto para…¡todo!? Con la primera impresión de ser un pantalón de chándal, esta prenda de Dinamita Streetwear le ofrece a todo aquél que se atreva a mirar durante unos segundos más, todo un abanico de posibilidades y ocasiones de lo más atractivas para llevar un diseño que derrocha estilo.

Algunos dicen que le recuerda a las Bratz y otros piensan más en la icónica Regina George, pero puedes convertirte en la persona en la que tus amigas piensen para la definición de la palabra ‘estilo’ sorprendiéndolas a todas con este pantalón.

Sin duda es de diva, y como es ideal sentirse la reina del lugar hagas lo que hagas, la propuesta es estar divina tanto para estar por casa, como para impresionar a alguien en una quedada especial en la que tu establezcas el dresscode. El look resultante dependerá mucho de los complementos que decidas añadir ¡así que es tu turno de ser creativa!

Los describen como pantalones boxeo de satén rosa, que te puedes poner en muchas ocasiones y para diversos motivos. Así si ¡quieres sentirte como una diosa de la pista necesitas estos pantalones! A destacar el detalle logo en la cinturilla.

