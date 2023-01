Aprovecha las rebajas de enero en Zara para comprar outifits de verano tirados de precio

Si quieres sumar prendas en tu armario, correspondientes a la próxima temporada, entonces aprovecha las rebajas de enero en Zara para hacerte con los outfits de verano.

Verás que están rebajados y por esto pagas menos por ellos. Es decir, los compras ahora y los llevas divinamente en la temporada primaveral y de verano.

No lo dudes: aprovecha las rebajas de enero en Zara para comprar outifits de verano

Es el caso del vestido, en color lima, que te mostramos a continuación. Tiene todas las de ganar para los meses donde el frío no tendrá ya acto de presencia.

Hablamos del vestido midi de cuello solapa y manga larga acabada en puño. Destaca por sus diversos detalles como es el cinturón lazada en mismo tejido.

Además tiene detalle de bordados florales con aplicación de abalorios combinada a contraste. Esto lo hace más elegante si cabe. Atención porque se cierra de manera frontal con botones.

Todos los cuidados del vestido verde

Desde Zara dan a conocer que esta prenda está confeccionada en 100% algodón, por lo que debe cuidarse según las especificaciones de la etiqueta.

Concretamente, aconsejan ventilar y cepillar las prendas es una manera natural de cuidar tu ropa delicada. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Para este vestido, es mejor no lavar, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC , en limpieza en seco tetracloroetileno y no usar secadora.

Además en Inditex informan que trabajan con proveedores, trabajadores, sindicatos y organismos internacionales para desarrollar una cadena de suministro en la que se respetan y promueven los derechos humanos, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

¡Completa tu look!

Para llevar con este vestido tienes multitud de prendas. Es el caso de las sandalias en blanco, las botas en color negro, o bien las deportivas que son aptas para todas las estaciones del año. Hay más porque también hay sujetadores de diversos tipos, complementos como pendientes en dorado con sus collares a juego y hasta cardigans para llevar el vestido el mes que viene cuando todavía hay frío.

Con un 70% de descuento

Una de las ventajas es que el vestido está de rebajas y lo compras más barato. Si el precio era de 69,95 euros, se pasó a 29,99 euros, y ahora lo compras por 19,99 euros, al estar en este momento a un 71% de descuento. Un chollo que puedes adquirir en este momento tanto online como en la tienda física.