Amelia Bono y su conjunto de punto de Sfera de menos de 40 euros triunfan

El conjunto de punto de Sfera de Amelia Bono ha hecho que cientos de personas busquen en la página web de la marca este dos piezas tan bonito. El punto se lleva, lo vemos en los escaparates de las tiendas, pero no somos conscientes de lo bien que queda. Esta primavera 2021 gracias a influencers como Amelia Bono estamos descubriendo que se puede salir a la calle comodísima y a la última, gracias a los tejidos de este tipo. Sfera tiene uno de los conjuntos de la temporada por menos de 40 euros.

Sfera vende el conjunto de punto de menos de 40 euros que lleva Amelia Bono

Optimizar nuestros recursos es una necesidad en tiempos de crisis. Sfera nos ha hecho esta primavera verano mucho más sencillo con buenas prendas a precios de lo más competitivos. Podemos encontrar el diseño más favorecedor, el tejido más suave y cómodo, todo ello a un precio muy competitivo. En otras tiendas por este precio, quizás solo tendrías una de las dos prendas, en Sfera te llevas las dos a casa.

La parte de arriba es un top con hombreras que estiliza la cintura y nos combina con todo nuestro armario. Este top tiene un diseño muy básico que gracias a ese tejido del que está hecho nos permite movernos con comodidad en una primavera de lo más activa. Lo podemos combinar con unos vaqueros, falda o pitillos para ir a trabajar, incluso llevar por encima de un vestido negro para darle elegancia o resguardarnos de las noches frías.

Los pantalones tienen el largo perfecto para esta primavera. Si somos bajitas nos ayudarán a alargar las piernas, un plus que debemos tener en cuenta. Al igual que con el top, están hechos de un punto que parece hecho a mano y nos permite crear un look con aires retro a la última extremadamente cómodo. Son una de esas prendas que vamos a llevar una y otra vez, de lavar y poner que no necesita plancha.

El top tiene un precio de 17,99 y los pantalones, 19,99 euros, es decir, por 37,98 euros podemos tener el conjunto más favorecedor de esta temporada de Sfera. Un dos piezas que Amelia Bono nos ha mostrado y que quizás no hubiéramos encontrado en el catálogo de la marca sin su ayuda. Puesto queda mejor que sobre la modelo, como podemos ver en esta influencer, en el día a día, con unas zapatillas deportivas puede ser un conjunto perfecto.