Alimentos que deberías evitar por la noche para no engordar

A estas alturas todas tenemos muy claro lo importante que es seguir una alimentación saludable y equilibrada para estar en forma y tener una buena salud. Ahora bien, solemos centrarnos sólo en los alimentos que incluimos en nuestra dieta, pero nos olvidamos de cómo hay que cocinarlos o cuál es el mejor momento del día para tomarlos. Y es un gran error. Porque hay algunos alimentos que, aunque por el día son muy sanos, es mejor evitar por la noche si no queremos engordar.

Pasta

La pasta es un alimento con un alto contenido en carbohidratos, así que mejor no tomarla a última hora del día porque el organismo no tiene tiempo en transformar los nutrientes en energía, y los convertirá en grasa. Por el día no hay problema en tomarla, sobre todo si es integral y tenemos mucho cuidado con las salsas.

Cereales

No, los cereales no son el mejor alimento justo antes de irnos a dormir. Como resulta lógico, los refinados son los peores de todos, aunque los más saludables también tienen muchos hidratos de carbono de alto índice glucémico. ¿Qué quiere decir esto? Que aumentan los niveles de azúcar en sangre rápidamente y, al irnos a dormir, termina convirtiéndose en grasa.

Chocolate negro

Si nos apetece tomar algo de dulce después de cenar, a veces optamos por una onza de chocolate negro. Pero no es la mejor opción para cuidarnos. Aunque es más sano que otras variedades, también tiene un poco de azúcar, de forma que provoca un pico de insulina que no le hace ningún bien al organismo. A esto hay que sumar que contiene cafeína, así que puede provocarnos insomnio.

Fruta

Sí, la fruta es uno de los alimentos más saludables que existen, pero es uno de los alimentos que debemos evitar por la noche. Es rica en fructosa, un tipo de azúcar que se reparte por los diferentes órganos, y el sobrante se almacena en forma de grasa.

Verduras crucíferas

La Organización Mundial de la Salud recomienda tomar dos raciones diarias de verduras. Pero por la noche es mejor evitar las coles, el repollo y el brócoli. La razón es que son más difíciles de digerir y, además, producen muchos gases. Por lo tanto, hacen que nuestra calidad del sueño se vea perjudicada, y también que suframos de hinchazón abdominal.