Algunas falsas lecciones de la cosmética natural que debes saber

La cosmética natural invade los estantes de las tiendas porque se lleva lo natural con el fin de preservar el medio ambiente y nuestra piel. Ahora bien, todo lo que pone sin, no es realmente natural y a lo mejor te están engañando sin que lo sepas. Aprende estas falsas lecciones de la cosmética natural.

Tanto siliconas, como parabenos y sulfatos pueden estar encubiertos en aquellas etiquetas de sin pero no tienen beneficios realmente. Lo vemos con los profesionales.

Según Pedro Catalá, cosmetólogo, doctor en Farmacia y fundador de Twelve Beauty, para poder adaptarse a algunas normativas y a las tendencias de cosmética natural, “algunas marcas han tenido que reformular productos a toda prisa por miedo a quedarse fuera de mercado”.

Y todo ello ha provocado algunos ingredientes sintéticos de dudosa seguridad, pero en algunas ocasiones, los nuevos activos que se han introducido están lejos de ser naturales e incluso hasta pueden resultar más nocivos.

Sin no significa que sea natural

Aunque lo natural se imponga, parece que en muchas ocasiones aunque se fije la etiqueta de sin esto no quiere decir que un producto sea natural o más seguro.

¿Tienen los sin parabenos otros productos no naturales?

No generalizamos porque no todas las marcas son iguales, pero cuando vemos la etiqueta de sin parabenos creemos, de forma automática, que el producto es totalmente natural. Pero, Pedro Catalá especifica que los parabenos se han sustituidos de manera muy rápida por otros ingredientes tradicionales que resultan muy eficaces para la conservación del producto, pero que pueden causar irritación.

Nos referimos al Kathon (puede aparecer con el nombre de Metilcloroisotiazolinona, Metilisotiazolinona), el DMDM Hydantoin.

¿Se emplean siliconas en la cosmética natural sin?

El experto también nombra que las siliconas más conocidas son el Dimethicone o el Cyclopentasiloxane, pero muchas etiquetas esconden otras menos conocidas como el Dimethyl Silane que es igualmente dañino.

¿Cosmética reciclada?

Al parecer este término es engañoso porque no existe. Si nos referimos a los envases de la cosmética está claro que existen elaborados reciclados con diversos materiales, pero cuando se trata de un producto, entonces no se puede reciclar porque no se pueden usar materiales de desechos para elaborar uno nuevo. Pero hay matices.

Cuidado con ciertos productos corporales

El experto Pedro Catalá establece que debemos tener cuidado con algunos productos corporales, porque en los envases de geles de ducha y lociones corporales es muy habitual encontrar polietilenglicoles (PEG) y polipropilenglicoles (PPG) que actúan como tensioactivos, solubilizantes e incluso suavizantes.

El profesional se refiere a los productos que acaban en –eth- o empiezan con PEG o PPG, además de toda la familia de los poloxamers.

Colorantes artificiales

A veces se venden productos como naturales cuando no lo son. No es fácil encontrar maquillajes naturales aunque los hay. Si vemos en ingredientes la palabras Red Lake acompañadas de un código o un número son colorantes artificiales.

¿Qué hacer para identificar todo ello si no somos especialistas?

No es fácil saber cada término porque no somos expertos en cosmética en general y desconocemos la composición de muchos productos y sus ingredientes. Lo primero que debemos hacer siempre es mirar la etiqueta donde deben estar identificados todos los ingredientes.

En el caso de tener dudas hay que preguntar al especialista, al farmacéutico y al dermatólogo. Esto último es importante para nuestra piel y saber si somos alérgicos a un ingrediente y producto y no está especificado en la etiqueta.

No solo ingredientes

Para realizar un cosmético natural debe haber muchas cosas que la empresa fabricante debe hacer, como potenciar la agricultura ecológica, usar los envases reciclados, reducir el consumo energético, impulsar el comercio justo, etc.

Aunque sean bio no quiere decir que sean mejores cosméticos o más seguros

Porque un producto sea bio no tiene porqué ser mejor o más seguro que otro. Para que un cosmético sea ecológico o bio, los ingredientes deben ser naturales y procedentes de la agricultura ecológica, además de una serie de requisitos más.

Como hemos especificado, pueden llevar algunos ingredientes que también pueden provocar reacciones alérgicas por lo que no son más seguros. Quien nos sacará de dudas sobre si podemos usar uno u otro tipo de cosmética es el dermatólogo porque son los profesionales que más entienden sobre ello.

Consejos