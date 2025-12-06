Adiós al rubio y a las mechas balayage: en 2026 se va a llevar otro tono de pelo en España

Hay un tono de pelo que se va a llevar en 2026 en España, llega un cambio de tendencia que puede alejarnos del rubio y de las mechas balayage. El tono del cabello es un marco perfecto que debemos cuidar y que año a año va cambiando.

Desde los primeros tintes que buscan esconder las canas, hasta aquellos que ya buscan un cambio radical en todos los sentidos. Es hora de que tengamos en cuenta algunos detalles que pueden acabar siendo los que marcarán esta nueva temporada y lo harán de tal forma que deberemos prepararnos para las fiestas.

Podemos empezar este nuevo año antes, con la mirada puesta a un giro radical que vamos a querer conseguir en estos días. Un cambio de tendencia que hasta la fecha nos ha acompañado y puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Será el momento de aprovechar cada uno de los elementos que tenemos en nuestro poder y la manera de empezar a crear algunos nuevos conceptos que acabarán marcando la diferencia. Un giro radical que deberemos empezar a ver en las peluquerías de toda España.

Le diremos adiós al rubio y las mechas balayage

Cada persona acaba siendo un mundo, pero en estos años la apuesta por el rubio ha acabado siendo una realidad. Son tiempos de aprovechar cada uno de los elementos que nos están rodeando y que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca.

Ese rubio que en verano triunfa, quizás en invierno nos apetezca darle un tono cobrizo o un poco más intenso. Son días de poner sobre la mesa algunos detalles que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y en los que buscamos un nuevo look.

Las mechas balayage aportan mucha luz, es algo innegable que hace que nuestra melena pase por la peluquería de forma regular. Para que queden bonitas hay que estar preparados para conseguir tenerlas siempre bajo control, con los puntos de luz y de oscuridad que nos aporta este peinado.

Son días de pensar en nuevos cambios de look que pueden llegar de cerca y que en cierta manera acabarán siendo los que nos afectarán de lleno. Con una novedad importante que puede ser la que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Este es el tono que se va a llevar en 2026 en España

España recibirá en todas las peluquerías una avalancha de personas en busca del tono de moda en 2026. Volvemos a nuestros inicios y lo hacemos con una tonalidad que puede acompañarnos en numerosas ocasiones y le dará a nuestro día a día y rostro una luz distinta.

Los expertos del blog de peluquería Cristina Cisneros nos explican que: «El Mocha Mousse es una tonalidad marrón cálida que evoca la textura y el color de una mousse de chocolate. Según el Pantone Color Institute, este color ha sido seleccionado como el color del año 2025 debido a su capacidad para transmitir placer, sofisticación y un toque de lujo sutil».

Siguiendo con la misma explicación: «El Mocha Mousse arrasa en moda y decoración de interiores. Y, como no podía ser de otra forma, la tendencia ha llegado a la peluquería. Cada vez más celebrities, modelos e influencers apuestan por pasarse a este tono, con un cambio de look que combina elegancia y naturalidad. Hailey Bieber o Zendaya son solo dos ejemplos de celebrities que han apostado por el color de la temporada. Es un tono que queda bien a todo tipo de piel, por lo que es una opción perfecta si quieres renovar tu imagen. Se trata de un marrón con unos matices beige, por lo que le da muchísima luminosidad al cabello y le aporta volumen y movimiento».

Zendaya en los Globos de Oro 2025. (Foto: Gtres)

Un tono marrón que cubrirá las canas y nos dará la luz que necesitamos. Como todos los tintes, dependen en gran medida de cada mujer, con lo cual, deberemos estar preparadas para ver qué tono acaba siendo el que mejor nos quede. Dependiendo del tipo de tono de piel o de la base del pelo, acabaremos obteniendo una tonalidad totalmente diferente.

Ante cualquier duda, siempre deberemos consultar a nuestro peluquero de confianza que nos dará las mejores directrices posibles. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, con algunas novedades que deberemos empezar a poner en práctica y que puede ser clave.

Es hora de apostar claramente por una situación cambiante que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos tiempos que corren. Empieza a pensar en estas fiestas y en el color de pelo que quieres conseguir.