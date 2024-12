Adiós a los pitillo: los vaqueros D74 de Stradivarius hacen tipazo aunque seas bajita

Los pitillos ya hace tiempo que tienen los días contados. Ahora se llevan más rectos, con tipazo y mas anchos de abajo. En este caso, y si quieres una prenda top, tienes los vaqueros D74 de Stradivarius que te quedarán genial si eres bajita. Va a estilizar tu figura sea con botas, zapatos de tacón como con zapatillas deportivas.

Está en 8 colores diferentes así puedes escoger el que te guste más. O bien comprarte un par y así puedes tener un estilo distinto cada vez que salgas. Estos vaqueros se compran en Stradivarius donde también puedes hacerte con zapatos, tops, chaquetas y muchas otras prendas al momento.

Los vaqueros D74 de Stradivarius que hacen tipazo

Son los jeans modelo flare de tiro muy alto y bajo con abertura lateral interior. Lleva un diseño de cinco bolsillos con el cierre frontal con cremallera y botón metálico.

Características de los vaqueros D74

Tiro: Super high waist, por encima del ombligo

Tejido: Power stretch denim

Fitting: ajustados al muslo, acampanados a partir de la rodilla

Cuál es su composición y cuidados

Estos vaqueros se confeccionan en exterior: 65% Algodón, 33% Poliéster, 2% Elastano. Fíjate bien en la etiqueta porque según los materiales entonces podrás cuidar la prenda de una u otra manera.

Para poder cuidar la prenda, de igual forma, debes mirar bien la etiqueta y así saldrás de dudas: lavar a máquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110 º c, no limpieza en seco y no usar secadora.

En 8 colores diferentes

Si te gusta este estilo de vaquero, estás de suerte porque los tienes en 8 colores diferentes. Así los combinas mejor con la ropa que tienes y la que te vas a comprar en la misma web.

En azul es uno de los clásicos, que te pones tanto con deportivas en blanco y negro como si prefieres unas botas más altas.

En color denim, que es algo más claro que el anterior, tienes una pieza bien llevable para diario. El denim sobretintado es un color de vaquero entre tradicional y original que puedes llevar con cazadora negra.

Mientras que en denim medio azul oscuro es algo más elegante. Porque siempre te lo puedes poner para una fiesta con un top de brillantes y zapatos de tacón. Otro de los colores que llama la atención es el azul más claro, mucho más casual que el resto.

Por su parte, el color gris es algo más original y así escapamos de los típicos azules que suelen caracterizar los vaqueros en diversos estilos.

En denim negro tienes una prenda que no va a pasar de moda. Es factible con zapatos planos, botas, tops de colores para ir más elegante como si quieres llevarlas con zapatillas deportivas de colores ofreciendo un toque más deportivo a tu outfit.

El precio de los vaqueros D74 de Stradivarius

Con el color que quieras, con estos jeans tienes una prenda visible, llevable y que te durará en varias temporadas. Su precio es de 25,99 euros en diferentes tallas. La verdad es que cada talla depende de cada color de vaquero, de la 36 a la 42. Mira bien si está la tuya. Si tienes dudas, entonces puede mirar la guía de tallas de Stradivarius.

Sabes que puedes comprar estos jeans tanto en la web como en las tiendas que la marca tiene repartidas.

