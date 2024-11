Son un éxito entre las pijas: las zapatillas tendencia perfectas para tus looks elegantes

Desde hace años hay una firma que rompe con todo tipo de deportivas. Adidas ofrece siempre modelos fuera de serie como estas zapatillas tendencia perfectas para tus looks elegantes y además las llevan las pijas. El modelo adidas Samba OG viene con diversos colores y lo compras directamente en la web de la marca.

Hablamos de unas zapatillas tendencia que han marcado una época y ahora se reinventan para ofrecer mayor cantidad de colores. La adidas Samba corresponde a un icono del estilo informal. Inspirada en la clásica zapatilla de fútbol de los 50, esta versión presenta un empeine de piel de primera calidad con refuerzos de ante texturizado en la puntera y los ojales.

Cuáles son las zapatillas tendencia perfectas

De diversos colores para poder elegir el que te guste más, además de las características anteriores, en este caso, luce una suela de goma más oscura de lo habitual y un logotipo dorado que le aporta un toque de glamour.

Entre los diversos detalles de este modelo destacamos:

Horma clásica

Cierre de cordones

Empeine de piel y ante

Forro textil y sintético

Suela de goma color caramelo

Color del artículo: varios

Comentarios bien positivos

Estas zapatillas tendencia del momento son de lo más demandadas por lo que hay muchos comentarios positivos de quienes las han comprado.

“A un outfit básico le dan ese toque especial y distintivo”, “He pasado un día enteras con ellas caminando, y no me han dolido los pies”, “La zapatilla es bastante cómoda y además tiene un diseño muy bonito”, “Justo los colores que quería. Preciosas y muy cómodas”, “Me encanta.. cordones muy originales, con un toque a la Samba tradicional”, “Me gustan más que en la página y lo personalizado me gustó mucho”, “Son tan bonitas y cómodas como esperaba, encantada con mi compra”, “los materiales son de alta calidad además de cómodas. Soy muy fan de las zapatillas retro y Adidas tiene historia”, “Es una zapatilla ligera, súper cómoda, el ajuste perfecto. Tienen un diseño precioso, la combinación de colores es sublime. Pero lo mejor de todo es que la zapatilla es de una calidad espectacular”, “su línea retro. Le da a tus looks un toque muy especial”.

En variedad de colores para lucir

La suerte de querer estas zapatillas deportivas es que están en variedad de colores, y todos ellos quedan genial con toda clase de ropa.

Tenemos las beige con rayas negras, las negras con tres rayas en color verde, o bien rojas con tres rayas blancas, blancas con las rayas azules siendo mucho más clásicas, en menta metalizado y tres rayas blancas, blancas con rayas rosas bien llamativas, en color azul claro junto a azul oscuro y las rayas blancas, o las plateadas con rayas negras y siempre llevan el nombre del modelo Samba en todos los colores.

Estas sneakers ofrecen un toque diferente. De manera que las llevas cuando vas con tus leggins a entrenar, con vaqueros, junto a trajes chaqueta, con vestidos de colores y hasta con faldas largas.

Combinaciones posibles con las zapatillas tendencia perfectas

Camiseta 3 bandas: inspiración deportiva

Chaqueta Firebird Adicolor Classics Loose: vive el momento a todo color

Falda Always Original: la originalidad está en ti, la falda está rebajada.

Calcetines clásicos Premium Mid: confort y estilo para tus pies

Calcetines clásicos Solid: no es ningún secreto: los detalles marcan la diferencia. Estos calcetines de adidas Originals añaden un extra de confort y estilo a tus conjuntos diarios. Ya sea porque te apetece un look elegante o algo más desenfadado, su diseño clásico confeccionado con una suave mezcla de algodón es perfecto para cualquier ocasión. Las emblemáticas 3 bandas en los puños les dan un toque deportivo. Su silueta estilizada fusiona moda y funcionalidad para que pises fuerte y con comodidad en tu día a día.

El precio de las zapatillas deportivas perfectas

El precio que tienen estas zapatillas en la web de adidas es de 120 euros. Ahora bien, debes tener en cuenta que a este producto no se le aplican descuentos ni ofertas promocionales. Puedes pagar en 3 plazos de 40,00 € sin intereses (0% TAE). Klarna.

Además si te haces de adidas club, hay ventajas: realiza pedidos sin gastos de envío, consigue códigos descuento y productos exclusivos en adiClub.

Envío exprés gratuito a las tiendas adidas. ¡Tenemos buenas noticias! Recibirás tu pedido online en una de nuestras tiendas adidas en un plazo de 2 días laborables. Elige la opción de «recogida en tienda» antes de pagar y te avisan en cuanto tu pedido esté listo.

Las tallas disponibles dependen de cada color de la zapatilla. Por poner un ejemplo, las metalizadas con color rayas negras va de la 36 a la 40. Las de color beige con rayas negras, tiene tallas disponibles que van de la 35 y medio, la 42 y la 43. Las rojas que son mucho más vistosas tienen tallas diversas, van de la 35 y medio a la 40, 42 y medio, 43 y medio y 44.