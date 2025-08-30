Adiós a no saber qué ponerte: el vestido de Mango que te soluciona todos los eventos y parece de alta costura

Hay vestidos que marcan la diferencia. Que nos elevan, nos hacen sentir más sexys y elegantes y encima tampoco nos cuestan muchos euros. Ahora hemos encontrado el vestido de Mango que te soluciona más que un evento y además parece de alta costura. En un color azul marino, permite que marques figura y puedas ir a todos lados sin temor a que no vayas bien vestida. Lo contrario, el vestido satinado asimétrico de Mango permite ir siempre perfecta.

Según la web de Mango, entre sus características destaca su tejido satinado, además de ser un diseño largo, recto con el cuello redondo. Además tiene pliegues en el cuello y esas mangas asimétricas que lo posicionan como una prenda actual y que siempre sienta bien. Posee manga larga acampanada, con el cierre lateral y cierre de botón en la parte posterior. La prenda pertenece a la colección de evento de la firma y está diseñada para convertirte en la invitada perfecta en cualquier fiesta, boda o ceremonia.

El vestido de Mango que te soluciona todos los eventos

Atención porque el vestido es exclusivo online, es decir, solo lo puedes comprar en la web y es que no lo vas a encontrar en otros lugares ni en la tienda física. Date prisa porque este tipo de prendas se acaban mucho antes.

Materiales de calidad

Composición: 100% viscosa. Entre los cuidados, lavar a máquina máx. 30°C, no usar lejía, plancha máx. 110°C, no limpiar en seco y no se puede usar secadora.

Las combinaciones posibles del vestido de Mango

Sandalias doradas de tacón y tiras

Diseño de tiras. Puntera abierta. Tacón de aguja. Cierre de hebilla en el tobillo. El tacón mide 7,5 cm.

Bolso mano asa metálica

Tamaño pequeño. Asa de mano. Asa metálica. Y medidas de 19.0×24.0x10.0 cm (Largo x Alto x Ancho).

Pack pulseras combinadas acero inoxidable

Este producto está confeccionado en acero inoxidable, para una resistencia superior al agua y una mayor durabilidad. Pack de 2. Diseño fino. Diseño combinado. Sin cierre.

Pendientes aros irregulares

Diseño corto. Diseño de aro. Diseño ovalado. Cierre metálico a presión.

El precio del vestido de Mango que te soluciona todos los eventos

Lo tienes online , es fantástico para llevar a todos lados y lo compras a un precio asequible. Está a 79,99 euros, en variedad de tallas: de la XS a la XL, así puedes escoger entre muchas de ellas, así tienes la mejor para ti, adaptada a tu figura.

Otros vestidos satinados que compras en Mango

Vestido largo satinado

Tejido satinado. Diseño largo. Diseño entallado. Cuello redondo. Manga larga. Abertura posterior en el bajo. Cierre de botón en el cuello.

Vestido midi asimétrico

Diseño midi. Diseño evasé. Cuello asimétrico. Sin mangas. Detalle drapeado en la cintura. Cierre de cremallera lateral.

Vestido satinado asimétrico

Tejido con acabado satinado. Diseño midi. Cuello asimétrico. Cuello drapeado. Manga corta. Bajo asimétrico. Cierre de cremallera lateral. Disponible Plus. El color azul marino es exclusivo online. Esta prenda pertenece a nuestra colección de evento, diseñada para convertirte en la invitada perfecta en cualquier fiesta, boda o ceremonia.

Vestido midi cinturón

Diseño midi. Diseño evasé. Cuello redondo. Sin mangas. Tirantes anchos. Cinturón decorativo. Sin cierre.

Vestido punto corto

Tejido de punto medio. Diseño corto. Diseño entallado. Cuello caja. Sin mangas. Tirantes anchos. Sin cierre.

Vestido midi detalle nudo

Tejido 100% algodón. Diseño midi. Diseño evasé. Cuello de solapa. Manga corta. Cierre de nudo en la parte frontal.

Vestido satinado escote pico

Tejido satinado. Diseño largo. Diseño entallado. Escote de pico. Escote fruncido. Sin mangas. Tirantes finos. Cierre de cremallera. Exclusivo Online. Esta prenda pertenece a nuestra colección de evento, diseñada para convertirte en la invitada perfecta en cualquier fiesta, boda o ceremonia.

Vestido satinado seda

Tejido mezcla de seda. Tejido satinado. Diseño largo. Diseño evasé. Escote de pico. Sin mangas. Tirantes finos. Cierre de cremallera lateral. Forro interior. Colección Selection.

Una selección de prendas refinadas, confeccionadas con tejidos de calidad para construir un armario femenino y contemporáneo

Vestido escotado satinado

Tejido satinado. Diseño largo. Diseño recto. Cuello redondo escotado. Sin mangas. Tirantes anchos. Sin cierre.

Vestido cuello halter pliegues

Diseño largo. Diseño evasé. Cuello halter. Sin mangas. Espalda con escote. Falda con pliegues. Cierre de nudo en el cuello. Cierre de cremallera en la parte posterior. Forro interior. Esta prenda pertenece a nuestra colección de evento, diseñada para convertirte en la invitada perfecta en cualquier fiesta, boda o ceremonia.

